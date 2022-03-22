نوري المالكي يتخذ قرار بشأن جلسة البرلمان المقبلة

العالم - العراق

وقال المالكي في تدوينة على تويتر، أن "الاطار التنسيقي وحلفاؤه متمسكون بالثلث الضامن لسلامة العملية السياسية ومنع الفوضى السياسية ومنع انتاج حكومة ضعيفة تضر بمصالح المواطنين وتضعف من هيبة الدولة".

وأضاف، أنه "ليس الهدف تعطيل تشكيل الحكومة عندما تستجيب لمبدأ تشكيل الكتلة النيابية الاكبر عددا وتمثيل المكون الأكبر المعني بتشكيل الحكومة بدءا من تسمية رئيس الوزراء وانتهاءً بتشكيل الحكومة ووضع برنامجها السياسي والخدمي والامني".

وفي وقت سابق، أكد المالكي أن "قضية حل مجلس النواب واعادة الانتخابات النيابية الحالية امر غير مقبول ولم يطرحه الاطار وقواه السياسية ولا يسمح به ويقف بقوة ضد هذا الخيار".