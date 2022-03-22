موجة غضب تجتاح مصر بسبب هبوط سعر الجنيه امام الدولار

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وفقد الجنيه المصري، نحو 16% من قيمته أمام الدولار، بنهاية تعاملات الإثنين، في البنك المركزي المصري، والبنوك الحكومية، والخاصة بمصر، بعد رفع أسعار الفائدة، وقيام المركزي المصري بعملية تصحيح لسعر الجنيه المصري.

وقفز متوسط سعر الدولار في مصر، وفق بيانات البنك المركزي المصري، إلى نحو 18.17 جنيه للشراء، و18.26 جنيه للبيع، مقابل نحو 15.66 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع، في التعاملات المبكرة أمس الإثنين.

وأعلن البنك المركزي المصري، في بيان أمس الإثنين، أنه قرر رفع سعر الفائدة الرئيسية 100 نقطة أساس، ليصبح سعر عائد الإقراض لليلة واحدة عند 10.25% وسعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 9.25%، وذلك في اجتماع استثنائي، بعد زيادة الضغوط التضخمية العالمية التي تفاقمت بسبب الحرب في أوكرانيا.

قرار البنك المركزي أثار موجة من ردود الفعل القوية عبر مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، حيث اعتبر البعض ان قرار البنك المركزي في حقيقته ليس تعويم للجنيه المصري بل تخفيضه.

وانتقد النشطاء سياسة الحكومة التي لا تراعي مصالح الشعب وخاصة الفقراء حيث ان هذا القرار سيعقبه ارتفاع بالاسعار

وتشهد مصر بسبب الضغوط المالية المتسارعة بفعل تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية ومخلّفات جائحة كورونا على مدار العامين الماضيين، وسياسة الإنفاق الضخمة على مشروعات إنشائية كبرى يؤكد خبراء اقتصاد أنها غير ذي جدوى اقتصادية، اعادة لأزمة التمويل إلى الواجهة من جديد وارتفاع الاسعار وانخفاض المستوى المعيشي للمواطن.

وغرد "Hossam Metwally" عبر حسابه على توتير : "ستمتلئ الشاشات بخبراء فى "الولا حاجة" يحدثونكم عن فوائد أرتفاع سعر #الدولار وأنه يصب فى مصلحة المواطن".

فيما غرد "osama ibrahim" : "في فرق كبير بين من يحارب من أجل الحفاظ على العملة ويجذب الاستثمارات وبين ضعيف يخفض العملة بناءاً على رغبة أصحاب العملة الصعبة، وفي فرق بين الاستثمار وبين بيع بعض الاصول لتغطية عجز الموازنه وتغطية جزء من الزياده فى معدلات التضخم..نرى شيئًا عجبا!".

وكتب "أحمد سمير" : "مين بيدافع عن فشل السيسي الاقتصادي؟ -اعلاميين النظام المنتفعين من وجوده؛ بيقبضوا بالملايين ومش فارقة معاهم -رجال أعمال النظام اللي عملوا ثرواتهم من جيوب الشعب بمباركة السلطة -لجان مدفوعة الأجر كل همهم تنفيذ الأوامر علشان يقبضوا وبعض المغفلين".

وكتب صاحب حساب باسم "الساحر والعراف" في تغريده له : "قبل انهيار #الدولار عالميا في الفترة القادمة سيكون #الجنيه المصري لا يساوي الورق المطبوع علية".

فيما غرد صاحب حساب اخر : "بالنسبة للمستقبل، فيبدو لي أن الأسوأ قادم. مصر بلد يعاني من مشاكل اقتصادية عميقة، ودولة تعادي التقدم الاقتصادي. وخلال العقد الأخير زاد التدهور واغرق النظام البلاد في الديون الداخلية والخارجية واهدر عشرات المليارات من الدولارات في مشاريع لا طائل من ورائها".