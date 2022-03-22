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الرئيس اللبناني يواصل زيارته الرسمية الى ايطاليا

الرئيس اللبناني يواصل زيارته الرسمية الى ايطاليا
الثلاثاء ٢٢ مارس ٢٠٢٢ - ٠٢:٥٩ بتوقيت غرينتش

يواصل رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون زيارته الرسمية الى ايطاليا حيث عَقد في روما لقاءً معَ نظيره الايطالي سيرجيو ماتاريلا.

العالم- لبنان

وبعد اللقاء قال الرئيس عون: ان لإيطاليا الدور الكبير في مساعدة لبنان ، وهي الشريك التجاري الأوروبي الأول معه، وان لبنان مصر رغم الصعوبات على لملمة جراحه من تداعيات الازمات المتشابكة التي يعاني منها.

من جهته قال الرئيس ماتاريلا: إنَ لبنانَ يمثل مفتاحَ الاستقرارِ في المنطقة ، ولا بدَّ أن يحظى بدعمٍ كبيرٍ من المجتمعِ الدولي لضمانِ أمنِه ومساعدتِه على تجاوزِ مشاكلِه السياسيةِ والاقتصاديةِ بشكلٍ عاجل.

وبحسَبِ الصحافة الايطالية ، فإنَ الرئيسينِ تباحثا في ملفِ عودةِ اللاجئينَ السوريين إلى وطنِهم اضافةً الى بحثِ الأزماتِ الدوليةِ ولاسيما في أوكرانيا واليمنِ وليبيا.

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