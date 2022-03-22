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السفير الإيراني: تعزيز للتعاون بين طهران وموسكو

السفير الإيراني: تعزيز للتعاون بين طهران وموسكو
الثلاثاء ٢٢ مارس ٢٠٢٢ - ٠٣:١٢ بتوقيت غرينتش

أعلن سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى روسيا كاظم جلالي عن تعزيز التعاون بين طهران وموسكو، لا سيما في الشؤون السياسية والاقتصادية.

العالم - إيران

وفي مقابلة مع وكالة تاس للأنباء قال السفير الإيراني لدى روسيا، اليوم الثلاثاء، إن المسؤولين الروس والإيرانيين سيعقدون قريباً اجتماعًا بشأن التعاون المصرفي والمالي، في إشارة إلى جهود طهران وموسكو لتوسيع التعاون في مختلف المجالات.

وأضاف سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى روسيا: في مجال التعاون المصرفي والمالي، فإن مسؤولي القطاع المصرفي في البلدين على اتصال دائم ومن المقرر عقد اجتماع بينهما في غضون المستقبل القريب لإيجاد حلول للمشاكل الاحتمالية.

وتابع جلالي: "إن الطرفين يسعيان الاتفاق على اجتماع للجنة التعاون الاقتصادي المشتركة لاتخاذ قرارات جديدة".

وأردف: تخطط إيران وروسيا لتبادل الزيارات بين المسؤولين لبحث التعاون في مختلف القضايا.

وأضاف: "بعد لقاء رئيسي البلدين، يجب أن نشهد تبادلاً لزيارات الوفود على جميع المستويات، لذلك يخطط الجانبان للقاءات والتباحث في جميع المجالات، بما في ذلك السياسية والاقتصادية والثقافية."

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