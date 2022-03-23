أمير عبد اللهيان: ايران وسوريا في خندق واحد

العالم - ايران

وأضاف أمير عبد اللهيان على هامش لقائه بنظيره السوري فيصل المقداد اليوم الأربعاء في العاصمة السورية دمشق: ان إيران تدعم سورية قيادة وحكومة وشعباً والعلاقات الثنائية بين بلدينا تمر بأفضل الظروف.

وقال أمير عبد اللهيان: سنبحث تعزيز العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات وخاصة في المجال الاقتصادي الذي يعد في مقدمة الأولويات.

من جانبه أكد المقداد أن الزيارة تشكل فرصة أخرى للتشاور حول الأمور التي تهم بلدينا والتطورات في المنطقة.

وقال المقداد: نحن حريصون على أفضل العلاقات بين دول المنطقة بما في ذلك العلاقات بين إيران والدول العربية والتنسيق بيننا مستمر على المستويين الاقليمي والدولي.

ووصل أمير عبد اللهيان إلى دمشق اليوم على رأس وفد رفيع المستوى لإجراء مباحثات مع كبار المسؤولين في سوريا حول التطورات الاقليمية والدولية وتعزيز العلاقات الثنائية.

وكان في استقباله في مطار دمشق الدولي وزير الخارجية والمغتربين السوري فيصل المقداد وعدد من كبار موظفي وزارة الخارجية والسفير الإيراني في دمشق مهدي سبحاني.