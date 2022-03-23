الدنمارك تستنكر انتهاكات حقوق الإنسان فی البحرين و السعودية

العالم-البحرین

وجدّدت في كلمتها بالدّورة التاسعة والأربعين لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة في جنيف مطالبتها النظام الخليفيّ بالإفراج عن جميع المعتقلين على خلفيّة قضايا سياسيّة وسجناء الرأي.

وأشارت إلى قضيّة النّاشط الحقوقيّ البحرينيّ البارز «عبد الهادي الخواجة»، الذي يحمل الجنسيّة الدنماركيّة، والمحكوم عليه بالسّجن مدى الحياة في يونيو/ حزيران 2011 بمحكمة عسكريّة، مع مجموعةٍ من الحقوقيّين ورموز المعارضة، بسبب مطالبتهم بالديمقراطيّة في البحرين– حسب تعبيرها.

وأدانت الدنمارك عمليّة الإعدامات الجماعيّة التي اقترفها النظام السعوديّ بحقّ 81 معتقلًا في 12 مارس/ آذار 2022، وشدّدت على ضرورة إلغاء عقوبة الإعدام فورًا.

ودعت حكومتي البحرين والمملكة العربّية السعوديّة إلى احترام حقوق الإنسان وحماية المدافعين عن حقوق الإنسان، واتخاذ تدابير نحو مزيدٍ من الشّفافية واستقلال القضاء.