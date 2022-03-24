وزير الخارجية التونسي: بلادنا تدعم تكريس الاستقرار والأمن في ليبيا لتعزيز السلم في منطقتنا

العالم - تونس

جاء ذلك خلال لقاءه مع كاتب الدولة للشؤون الخارجية بدولة ليبيا محمد عيسى ،حيث تناول اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها، وتطورات الوضع السياسي في ليبيا .

وذكرت وزارة الخارجية التونسية - في بيان أمس / الأربعاء / -أن اللقاء جاء على هامش مشاركتهما في أعمال الدورة ال48 لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي المنعقدة بإسلام آباد على مدار يومي 22 و23 مارس الحالي .

من ناحية أخرى، أعلنت وزارة السياحة التونسية عن وصول أول سفينة سياحية، منذ عام 2019، إلى ميناء حلق الوادي وعلى متنها 724 سائحا من جنسيات مختلفة.

وذكرت وزارة السياحة - في بيان أمس /الأربعاء/ - أن السفينة السياحية تحمل جنسيات مختلفة أغلبهم من بريطانيا، بالإضافة إلى جنسيات ألمانية وإسبانية وهولندية ودنماركية وكندية وأسترالية، موضحة أن وزير السياحة محمد المعز بلحسين ووزير النقل ربيع المجيدي كانا في استقبال الرحلة، بحضور سفيرة بريطانيا بتونس هيلان وينتارتون.

وتوقع بلحسين ارتفاع عدد الرحلات السياحية إلى تونس، مشيرا إلى أن هذه الرحلة هي الأولى، وواحدة من بين 40 رحلة تم تنظيمها خلال العام الحالي، واعتبر أنها تمثل بداية انتعاش القطاع السياحي والتجاري والثقافي وبالتالي تنشيط قطاع الصناعات التقليدية الذي شهد صعوبات كبرى جراء وباء كورونا.

يذكر أن السياح القادمين على متن هذه الرحلة سيقومون بجولة بعدد من المناطق السياحية بتونس العاصمة والقيروان وسوسة لاكتشاف المقومات السياحية والثقافية والحضارية التي تزخر بها تونس.