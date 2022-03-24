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هل تضع عملية بئر السبع المحتل الصهيوني أمام واقع مرعب؟

الخميس ٢٤ مارس ٢٠٢٢ - ٠٥:١٠ بتوقيت غرينتش

شدد القيادي في حركة الجهاد الاسلامي هيثم ابو الغزلان، على ان عملية بئر السبع في النقب التي نفذها الشهيد محمد ابو القيعان، هي تأكيد واضح على استمرار الجهاد والمقاومة الفلسطينية ضد الاحتلال الصهيوني.

خاص بالعالم

وقال ابو الغزلان في حديث لقناة العالم خلال برنامج "مع الحدث": ان هذه العملية أتت في وقت كانت كل الجهود الامنية والعسكرية للعدو منصبة ومركّزة على القدس والضفة الغربية، ولهذا تفاجأ العدو بعملية الشهيد محمد ابو القيعان في مدينة بئر السبع وهي جزء من النقب المحتل، لتؤكد من جديد على الترابط النقب مع الاراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 48، ومع الضفة ومع القدس ومع غزة.

واعتبر ابو الغزلان، ان هذه العملية وجهت ضربة قوية للامن الصهيوني في ظل سياسة التهجير التي تمارس في النقب تحديداً، واثبتت انها استمرار لمسيرة الجهاد والمقاومة ضد المحتل التي يقوم بها الشعب الفلسطيني ومقاومته والتي تؤكد على صمود الشعب الفلسطيني اينما كان، ورأى انه بعد هذه العملية تتوقع الاجهزة الامنية والاستخبارتية الصهيونية ان تتفجر الاوضاع وسيكون المزيد مثل هكذا عمليات.

واكد ابو الغزلان، ان امثال عملية بئر السبع ستنتشر على جغرافيا وامتداد فلسطين المحتلة لاشغال العدو الصهيوني.

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