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مصر تقدم طلبا لصندوق النقد الدولي للحصول على تمويل إضافي

مصر تقدم طلبا لصندوق النقد الدولي للحصول على تمويل إضافي
الخميس ٢٤ مارس ٢٠٢٢ - ٠٦:٢٠ بتوقيت غرينتش

أعلنت الحكومة المصرية أنها قدمت طلبا إلى صندوق النقد الدولي لبدء مشاورات بخصوص برنامج جديد، وقد يتضمن البرنامج تمويلا إضافيا لصالح مصر.

العالم - مصر

وقالت رئاسة الوزراء المصرية إن البرنامج "يهدف إلى مساندة الدولة المصرية في خططها الخاصة بالإصلاح الاقتصادي الوطني الشامل".

وقال المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، نادر سعد، إنه "في ضوء التطورات الراهنة فقد تقدمت مصر بطلب إلى صندوق النقد الدولي لبدء المشاورات بين الطرفين بخصوص برنامج جديد، يهدف إلى مساندة الدولة المصرية في خططها الخاصة بالإصلاح الاقتصادي الوطني الشامل، وقد يتضمن البرنامج تمويلا إضافيا لصالح مصر.

وأشار إلى أولويات الحكومة في اتخاذ "السياسات والإجراءات التي تضمن استقرار الأوضاع الاقتصادية والمالية للبلاد، والعمل على توافر السلع الأساسية"، وأنها تستهدف "استمرار جهود تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية الضرورية لضمان الحفاظ على مسار النمو الاقتصادي".

وقال إنها و"لتحقيق ذلك فإن الدولة المصرية ومؤسساتها مستمرة في التعاون مع كافة الشركاء الدوليين والمؤسسات الدولية، لضمان اتساق السياسات والإصلاحات المتبعة مع أفضل الممارسات والتجارب الدولية، ومن بين تلك الجهات صندوق النقد الدولي، والذي كانت السلطات المصرية على تواصل وتشاور معه وبصورة منتظمة منذ انتهاء البرنامج السابق معه بنجاح".

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مصر تقدم طلبا لصندوق النقد الدولي للحصول على تمويل إضافي

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