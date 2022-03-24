وفاة الشقيقة الوحيدة لعبد العزيز بوتفليقة

العالم - الجزائر

وبحسب قناة "الحياة" الجزائرية -المعروفة بقربها من دوائر صنع القرار في الجزائر- فإن "يمينة بوتفليقة" شقيقة الرئيس الجزائري الراحل توفيت عن عمر ناهز 84 عاما.

ومن المرتقب أن يشيع جثمان الراحلة، اليوم الخميس، بمنطقة عين البيضاء في محافظة وهران غربي الجزائر.

والراحلة "يمينة" هي الشقيقة الوحيدة للرئيس الجزائري الراحل عبد العزيز بوتفليقة، والخامسة من عائلة بوتفليقة التي ترحل عن الحياة بعده هو وأشقائها عبد الرحيم وعبد الغني ومصطفى.

وفي 18 سبتمبر/أيلول 2021 رحل الرئيس الجزائري الأسبق عبد العزيز بوتفليقة عن عمر ناهز 84 عاما، بعد صراع طويل مع المرض.

وللرئيس الجزائري السابق شقيقان آخران، هما ناصر الذي كان يشغل منصب أمين عام وزارة التكوين المهني، والشقيق المثير للجدل ومستشاره الخاص السعيد بوتفليقة الذي يقضي عقوبة سجن لنحو 20 عاما في قضايا متعلقة بالفساد.

أما يمينة فقد كانت الوحيدة من أفراد عائلة بوتفليقة التي لا يعرف الجزائريون صورتها، ولم يسبق لها الظهور في أي حدث رسمي على غرار بقية أشقائها