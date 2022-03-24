اقرار اسرائيلي يفضح محاولات تستر عربية

العالم - انقلاب الصورة

وقصف حرس الثورة الاسلامية قبل أيام، المركز الاستراتيجي للمؤامرات والمخططات الاسرائيلية في اربيل رداً علی اعتداءات اسرائيلية واستهدف الهجوم، مقراً للموساد باستخدام 12 صاروخاً باليستياً.

وقال المتحدث باسم الخارجية الايرانية سعيد خطيب زاده انه أسيء استخدم اراض العراق من قبل أطراف ثالثة بما في ذلك جماعات معادية للثورة الاسلامية وجماعات ارهابية كردية معادية لايران. الولايات المتحدة شنت هجمات ضد ايران انطلاقاً من العراق كما ان "اسرائيل" لديها قواعد تخريبية في العراق.

وحاولت قنوات سعودية تشويه الضربة الايرانية لمركز الموساد في اربيل بترويج استهداف القنصلية الاميركية في اربيل. لكن مستشار الأمن القومي الاميركي جيك سوليوان نفی بعد مدة اصابة القنصلية بأي صاروخ.

ثم بدأ الاعلام السعودي والعربي ترويج عدم وجود مركز اسرائيلي في اربيل، لكن رئيس شعبة الموساد في كردستان سابقاً اليعازر تسفرير كشف عن وجود ما أسماه علاقة حب بين الاحتلال الاسرائيلي والاكراد وان هناك نفط عراقي يذهب لاسرائيل عن طريق كردستان العراق مضيفاً الی ان هناك عمل مخابراتي مشترك بين الجانبين.

وكشفت هذه التفاصيل عن زيف كل المحاولات الاعلامية لتبرئة الموساد الاسرائيلي من التدخل في العراق، واتهام ايران بانتهاك السيادة العراقية.