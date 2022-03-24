الجعفري: نحن شركاء لروسيا في مواجهتها مع الغرب

العالم - سوريا

جاء ذلك خلال اللقاء الخاص الذي يستضيفه اتحاد الكتاب العرب اليوم وشارك فيه سفير روسيا في سوريا ألكسندر يفيموف، حيث قال الجعفري، ان روسيا مستهدفة وتؤكد أن المشكلة الأساسية هي توسع حلف الناتو وبدلاً من أن نشهد حل الحلف شهدنا توسعه شرقاً ويجب وضع حد للسياسة الغربية.

وشدد الجعفري على أن الاتحاد الأوروبي ليس أوروبياً وإنما تابع لحلف الناتو وروسيا اكتشفت اليوم حلفاء حقيقيين يقفون معها حيث قال: “نحن اليوم في خندق واحد وشركاء لروسيا في هذه المواجهة مع الغرب”.

وفيما يتعلق بالتداعيات الاقتصادية قال الجعفري: جميع دول العالم ومنها سوريا متضررة مما يحصل ولكن أكبر المتضررين هم من فرضوا العقوبات على النظام المالي العالمي.

وقال الجعفري إن النازيين الجدد يستخدمون المدنيين دروعاً بشرية ويتبعون الأساليب ذاتها التي استخدمها الإرهابيون في سوريا، مضيفا إن” هناك ضخا هائلا من المعلومات لكن يعوزنا الكثير من التثقيف السياسي فالغرب يكذب علينا ونحن نعيش كذبة سياسة غربية وهناك مشكلة تثقيف سياسي لما يجري في أوكرانيا”.

وأوضح الجعفري أن الملفات الدولية تداخلت أكثر من ذي قبل وتجربة أوكرانيا أثبتت هشاشة النظام الأمني الأوروبي، معتبراً أن “العالم متوحش والسياسة طفل يتيم فيه”.

وتابع الجعفري قائلا: “نحن بحاجة لدعم الموقف الروسي وسوريا هي خير من فهم المخاطر الجغرافية السياسية من ضمن دول قلة ودورها مفصلي تاريخي.”وقال الجعفري:

بدوره أكد سفير روسيا في سوريا ألكسندر يفيموف أن روسيا تعمل على نزع السلاح في أوكرانيا وتحريرها من النازية ولا تقوم بهجمات ضد مواقع المدنيين.

وقال السفير الروسي خلال اللقاء إن النازيين الجدد يستخدمون المدنيين دروعا بشرية ويتبعون الأساليب ذاتها التي استخدمها الإرهابيون في سوريا.

وأضاف يفيموف إن بلاده تعمل على المحافظة على حياة كل أوكراني وهم لا يسمحون للمدنيين بالخروج ويطلقون عليهم النار إذا حاولوا ذلك.