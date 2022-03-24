الخميس ٢٤ مارس ٢٠٢٢
٠٥:٣٤ GMT
فارسی
البث المباشر

طيران العدوان يشن سلسلة غارات على عدة محافظات يمنية

طيران العدوان يشن سلسلة غارات على عدة محافظات يمنية
الخميس ٢٤ مارس ٢٠٢٢ - ٠٥:٢٤ بتوقيت غرينتش

شن طيران العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي، اليوم الخميس، سلسلة غارات جوية على محافظات مأرب وحجة وصعدة وعسير.

العالم-اليمن

أوضح مصدر أمني أن طيران العدوان شن 3 غارات على مديريتي الجوبة وصرواح بمأرب وغارتين على مديرية باقم ومنطقة الملاحيط بمديرية الظاهر بصعدة وغارة جوية على مديرية عبس بحجة وغارة جوية على الربوعة في محور عسير.

وفي الحديدة أوضح مصدر في غرفة ضباط الارتباط أن قوى العدوان ارتكبت 150 خرقا لاتفاق التهدئة بينها استحداث تحصينات قتالية في حيس والجبلية .

وأضاف المصدر أن من بين الخروق، تحليق 11 طائرة تجسسية في أجواء حيس والجبلية ومقبنة و 24 خرقا بقصف مدفعي لعدد 146 قذيفة و 112 خرقا بالأعيرة النارية المختلفة.

روابط ذات صلة

محمد عبدالسلام يتلقى اتصالا هاتفيا من السفير الصيني لدى اليمن

وزير الدفاع اليمني:تحالف العدوان وأدواته سيكونون على موعد مع نيران الجحيم اليمنية

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

ليبيا: المنفي وحزب العمل يحثان على التوافق حول قاعدة دستورية للانتخابات

ايران تحصد 3 ميداليات ذهبية اخرى في بطولة آسيا للتجديف

بالصور.. اندلاع حريق بمستشفى الاطفال في بابل جنوب بغداد

طيران العدوان يشن سلسلة غارات على عدة محافظات يمنية

هل ما وقع في بئر السبع كابوس العدو تحقق فعلياً؟

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 07:00 بتوقيت غرينتش 24-03-2022