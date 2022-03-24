طيران العدوان يشن سلسلة غارات على عدة محافظات يمنية

العالم-اليمن

أوضح مصدر أمني أن طيران العدوان شن 3 غارات على مديريتي الجوبة وصرواح بمأرب وغارتين على مديرية باقم ومنطقة الملاحيط بمديرية الظاهر بصعدة وغارة جوية على مديرية عبس بحجة وغارة جوية على الربوعة في محور عسير.

وفي الحديدة أوضح مصدر في غرفة ضباط الارتباط أن قوى العدوان ارتكبت 150 خرقا لاتفاق التهدئة بينها استحداث تحصينات قتالية في حيس والجبلية .

وأضاف المصدر أن من بين الخروق، تحليق 11 طائرة تجسسية في أجواء حيس والجبلية ومقبنة و 24 خرقا بقصف مدفعي لعدد 146 قذيفة و 112 خرقا بالأعيرة النارية المختلفة.