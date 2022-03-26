الجماهير اليمنية تدين جرائم العدوان بمسيرة حاشدة في صعدة

العالم-اليمن

وحمل المشاركون في المسيرة الأعلام اليمنية وصورا للشهيد القائد السيد حسين بدر الدين ولقائد الثورة السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي وشعارات المناسبة ولافتات الحرية، ورددوا هتافات الحرية والصمود في وجه المعتدين.

وألقى محافظ محافظة صعدة محمد جابر عوض كلمة أكد فيها أن العدوان على اليمن أعلن من أمريكا أما بقية الدول ماهي إلا قفازات لتنفيذ المشروع الأمريكي، معتبرا أن المسيرات الضخمة اليوم في مختلف الساحات اليمنية استفتاء وتأييدا القيادة وانتصارا للشعب اليمني بعد ثمان سنوات من العدوان.

وأدان المحافظ جرائم العدوان على مدى ثمان سنوات الحصار على الشعب اليمني وإغلاق المنافذ والمطارات أمام المرضى واستهداف البنى التحتية لليمن.

وبارك فيها لليمن تدشين العام الثامن للصمود وبارك عملية كسر الحصار الثالثة، ولأجهزة الأمن إحباط مخطط المخابرات السعودية، ولكافة الوحدات التي تتصدى للعدوان في مختلف المجالات.

وألقيت خلال المسيرة كلمات وقصائد شعرية أشادت بصمود الشعب اليمني على مدى سبع سنوات، مشيرة إلى جرائم العدوان على مدى سبع سنوات، مؤكدة على مواصلة الصمود ومواجهة التحدي بالتحدي حتى تحقيق النصر وتحرير كل شبر في اليمن، متوعدة المعتدين بالرد الحاسم على جرائمهم بحق اليمن.

وطالبت القوة الصاروخية وسلاح الجو المسير بالمزيد من الضربات المنكلة بدول العدوان حتى يتم رفع الحصار وتحقيق النصر لليمن، داعية الشعوب والمنظمات الدولية إلى الوقوف مع الشعب اليمني ومظلوميته، مؤكدة أن جرائم العدوان بحق الشعب اليمني لن تسقط بالتقادم وسيتم ملاحقة مرتكبيها ولو بعد حين.

وأكد بيان المسيرة أن العدوان على اليمن هو عدوان أمريكي تقوده أمريكا وتنفذه السعودية وبقية الدويلات والأنظمة العميلة و مواجهتنا لهذا العدوان هو خيار صائب.

كما أكد البيان للأحرار والشرفاء في عدن وحضرموت وسقطرى وكل محافظاتنا ومناطقنا المحتلة بأنا على العهد والوعد بتحرير كل شبر من اليمن.

وقال بيان مسيرات اليوم الوطني للصمود في صعدة: نؤكد على أننا قادمون في العام الثامن بالتوكل على الله بجحافل جيشنا المجاهد الصابر، وتلبية لدعوة قائدنا السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي، داعيا المعتدين إلى وقف عدوانهم ورفع حصارهم وأخذ العبرة والعظة مما حدث لهم خلال السنوات الماضية،

وشدد على موقفنا المبدئي تجاه قضايا أمتنا وعلى رأسها القضية الفلسطينية وفي محور الجهاد والمقاومة.