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الوفاء للمقاومة: إيران تقف إلى جانب لبنان بينما أميركا تحاصره

الوفاء للمقاومة: إيران تقف إلى جانب لبنان بينما أميركا تحاصره
السبت ٢٦ مارس ٢٠٢٢ - ٠٣:٠٦ بتوقيت غرينتش

أشار عضو كتلة الوفاء للمقاومة اللبنانية النائب الحاج حسين جشي، إلى أن الأفرقاء السياسيين الذين تدعمهم أميركا ومن معها من الدول قالوا في عدة مناسبات إنهم يريدون خوض الانتخابات النيابية المقبلة تحت عنوان الحصول على الأكثرية لتغيير الأكثرية التي ترتهن لإيران، ونزعها من القوى التي توالي حزب الله بحسب زعمهم.

العالم- لبنان

وأضاف جشي أننا نرى بأن السفيرة الأميركية في لبنان تتدخل في الشؤون اللبنانية بكل شاردة وواردة خصوصاً بما يتعلق بالاستحقاق الانتخابي، بينما لم نرَ السفير الإيراني يدخل بأي شيء على الإطلاق.

وأكد جشي أن الأميركي يحاصر البلد، ويمنعه من الحصول على الكهرباء من الأردن عبر سوريا، بينما إيران عرضت على لبنان أن يستلم المشتقات النفطية من المازوت والبنزين بالليرة اللبنانية، وكذلك جددت مرة أخرى عرضها بإنشاء محطات لتوليد الطاقة الكهربائية وأيضاً بالليرة اللبنانية، ولكن البعض في لبنان لا يتجرؤون على قبول مثل هذه العروض، وليس لديهم أي مشكلة بأن يبقى واقع البلد على ما هو عليه كرمى لأسيادهم الأميركيين وحفاظاً على مصالحهم الشخصية، مضيفاً أن المشكلة مع أميركا تكمُن بأنه ممنوع على أحد من هذه الشعوب إلا أن يكون تحت وصايتها ورحمتها، وأن لا أن يعيش حراً وعزيزاً وكريماً.

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الوفاء للمقاومة: إيران تقف إلى جانب لبنان بينما أميركا تحاصره

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