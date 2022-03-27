لجان التسوية تواصل عملها في مدينة دير الزور وريف حلب

العالم-سوريا

وفي إطار التسوية الشاملة الخاصة بأبناء محافظة دير الزور التي انضم إليها آلاف المطلوبين ذكرت وكالة سانا أن العشرات توافدوا امس السبت إلى صالة العامل من المدنيين المطلوبين والعسكريين الفارين والمتخلفين عن الخدمتين الإلزامية والاحتياطية لتسوية أوضاعهم وإنهاء حالة عدم الاستقرار والعودة إلى مناطقهم لبدء حياة جديدة مع ذويهم وفي مجتمعهم.

وفي مركزي دير حافر وتل عرن بريف حلب الشرقي أفادت الوكالة السورية بأن “عدداً من المطلوبين سووا أوضاعهم اليوم وسط ارتياح كبير للجهود التي يبذلها المعنيون من وجهاء وجهات مختصة لإعادة الحياة الطبيعة في المناطق المحررة التي تحتاج إلى جهود جميع أبنائها لإعادة عجلة الحياة وتكريس الاستقرار فيها”.

وفي السياق، لفت عدد من المنضمين للتسوية إلى أن بنود التسوية منحت المتخلفين عن خدمة العلم والفارين الخدمة الاحتياطية والالزامية مهلا مناسبة للعودة إلى مناطقهم وترتيب أمورهم ثم الالتحاق بصفوف الجيش ناهيك عن الارتياح الكبير الذي يسود بين الأهالي لهذه الفرصة داعين جميع المشمولين بالتسوية إلى الالتحاق بها وتحدي جميع العراقيل التي تضعها الميلشيات المسلحة والمجموعات الارهابية لمنع وصول الراغبين إلى المراكز المحددة.