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الأسدي حول جلسة انتخاب رئيس الجمهورية: ستؤتي أكلها بعد حين +تغريدة

الأسدي حول جلسة انتخاب رئيس الجمهورية: ستؤتي أكلها بعد حين +تغريدة
الأحد ٢٧ مارس ٢٠٢٢ - ٠٤:٥٠ بتوقيت غرينتش

اعتبر النائب عن تحالف الفتح العراقي احمد الاسدي، أن ما جرى في جلسة مجلس النواب التي عقدت السبت لاختيار رئيس جديد للجمهورية، هو ممارسة ديمقراطية.

العالم-العراق

وقال الاسدي في تغريدة على "تويتر"، "كان المشهد جميلاً جداً هذا اليوم حيث كان كل منا يعمل لحشد اكبر عدد مناصر له من النواب دون ان يؤثر ذلك على اصل الود والحوار".

وأضاف "ممارسة ديمقراطية ستؤتي اكلها بعد حين"، معتبراً أن "الجميع امام مسؤولية حفظ حقوق جماهيره والاسراع في رسم تفاهمات جامعة تناسب مع صعوبة المرحلة وضرورة التصدي للازمات".

وعقد مجلس النواب امس السبت جلسة لاختيار رئيس جديد للجمهورية، قبل أن يرفعها الى يوم الاثنين المقبل لعدم اكتمال الاصوات اللازمة للانتخاب، فيما حدد يوم الاربعاء المقبل موعداً لانتخاب الرئيس.

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الأسدي حول جلسة انتخاب رئيس الجمهورية: ستؤتي أكلها بعد حين +تغريدة