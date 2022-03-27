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شاهد: حديقة نباتات تعد احد ابرز معالم السياحة في طهران

الأحد ٢٧ مارس ٢٠٢٢ - ٠٩:٢٥ بتوقيت غرينتش

تتمتع العاصمة الايرانية طهران بالاماكن السياحية التي تشكل محورا لاستقطاب السياح من داخل وخارج البلاد وتعد حديقة النباتات الوطنية احد ابرز هذه المعالم.

خاص بالعالم

تابعوا المزيد من التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..

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شاهد: حديقة نباتات تعد احد ابرز معالم السياحة في طهران

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