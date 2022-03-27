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الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
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مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
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شاهد: حديقة نباتات تعد احد ابرز معالم السياحة في طهران
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شاهد: حديقة نباتات تعد احد ابرز معالم السياحة في طهران
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الأحد ٢٧ مارس ٢٠٢٢ - ٠٩:٢٥ بتوقيت غرينتش
تتمتع العاصمة الايرانية طهران بالاماكن السياحية التي تشكل محورا لاستقطاب السياح من داخل وخارج البلاد وتعد حديقة النباتات الوطنية احد ابرز هذه المعالم.
خاص بالعالم
تابعوا المزيد من التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..
تصنيف :
عاجل
خاص بالعالم- مراسلون
العالم الاسلامي
منوعات
فيديو
كلمات دليلية :
استقطاب السياح
العاصمة الايرانية طهران
الاماكن السياحية
حديقة النباتات الوطنية
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