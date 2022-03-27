توقيع مذكرة "تعاون عسكري" بين المغرب والإحتلال

العالم - المغرب

وأشار جيش الاحتلال في بيان إلى أن التوقيع، جاء خلال زيارة كل من رئيس هيئة الاستراتيجية والدائرة الثالثة بالجيش، تال كالمان، وقائد لواء العلاقات الخارجية آفي دافرين، وقائد لواء التفعيل في هيئة الاستخبارات (لم يكشف هويته) إلى المغرب”.

وحسب صحيفة "يسرائيل هيوم"، بحث اللقاء فرص التعاون العملياتي، وهذا لم يحدث إلا بين الاحتلال والولايات المتحدة الأمريكية. وحضر اللقاء العميد "ج”"، مسؤول العمليات في الاستخبارات العسكرية الصهيونية، الذي يحظر كشف اسمه.

وقال البيان: "خلال الزيارة التي جرت في مدينة الرباط، التقى القادة مع الجنرال دوكور دارمي بلخير الفاروق، المفتش العام للقوات المسلحة الملكية المغربية، وقادة الأركان العامة، بما فيهم رئيس هيئة الاستخبارات ورئيس هيئة العمليات".

وأضاف بيان جيش الاحتلال الإسرائيلي:"خلال الاجتماعات استعرض قادة الجيش المغربي هيكلية قوات الأمن المغربية، والتحديات التي تواجهها، وبحثوا الروابط التاريخية والثقافية بين الدولتين والمصالح المشتركة في منطقة الشرق الأوسط، حيث أبدوا رغبتهم في تطوير التعاون العسكري".

وأشار بيان الجيش إلى أن الزيارة العسكرية الإسرائيلية الرسمية، هي الأولى إلى المغرب، وقد اختتمت الجمعة، دون أن يذكر متى بدأت.

ما الذي سيحصل عليه الصهاينة لقاء هذا التعاون؟

"هذا التعاون غير المسبوق يهدف إلى تعزيز قدرة الكيان الصهيوني على التدخل في منطقة شمال وغرب أفريقيا وحوض شرق الأطلسي”، هكذا علق الخبير بالشؤون الإسرائيلية صالج النعامي.

"ما الذي سيحصل عليه المغرب لقاء هذا التعاون؟"

ونوه النعامي عبر حسابه على تويتر، “أسألوا عن التجارب الفاشلة والمريرة لشاه إيران وأكراد العراق وموارنة لبنان في التحالف مع الصهاينة".

ولم يصدر تعقيب من السلطات المغربية عن هذه الزيارة.

ووقّع الاحتلال والمغرب، نهاية العام 2021، مذكرة تفاهم أمنية، خلال زيارة وزير الجيش الحرب بيني غانتس إلى الرباط، وتهدف إلى تنظيم التعاون الاستخباراتي والمشتريات الأمنية والتدريب المشترك.

يذكر ان ملك المغرب هو رئيس لجنة القدس التي انبثقت عن منظمة المؤتمر الإسلامي عام 1975، يترأسها ملك المغرب، مهمتها حماية القدس الشريف، من خلال التصدي للمحاولات الإسرائيلية الرامية إلى طمس الطابع العربي الإسلامي للقدس.

وعلل مراقبون ان سبب هزيمة حزب العدالة والتنمية المغربي هو توقيع اتفاقية التطبيع مع الاحتلال خلال ترؤسه للحكومة، وعاش الحزب تحولات غير مسبوقة منذ تأسيسه عام 1967، بدأت بتقديم الأمانة العامة للحزب، بقيادة سعد الدين العثماني، استقالتها.

واحتل الحزب، قائد الائتلاف الحكومي المنتهية ولايته، المرتبة الثامنة في نتائج انتخابات الثامن من س أيلول الجاري، بحصوله على 13 مقعدا فقط مقابل 125 في 2016 من أصل 395 مقعدا في مجلس النواب .

مقاومة التطبيع

ونظم مناهضو التطبيع في المغرب احتجاجات شعبية سلمية في كل المدن والمناطق، بمناسبة اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، في 29 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

وكشفت "الجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع"، أنّ الاحتجاجات ستكون موحّدة في الزمان، وتحت نفس الشعار "معركتنا مستمرة لمواجهة التطبيع الزاحف ودعم الشعب الفلسطيني"، مؤكدة تشبثها بالحق في الاحتجاج والتضامن السلمي مع الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة وقضيته العادلة.

وعبّرت "الجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع"، في بيانها عن استنكارها استمرار الخطوات التطبيعية، وعن "استهجانها ورفضها ومناهضتها الهرولة في التطبيع مع الكيان الصهيوني ضد إرادة الشعب المغربي ومصالحه الاستراتيجية".