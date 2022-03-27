دعوة لطالبان للتراجع عن إغلاق المدارس بوجه الفتيات

العالم-قطر

وخلال جلسة بمنتدى الدوحة الذي يختتم فعالياته اليوم الأحد، تحت عنوان "بين الانسحاب الكامل والعودة إلى الميدان.. أفغانستان ودور الغرب"، شدد المشاركون على ضرورة تقديم الدعم الإنساني للشعب الأفغاني مع ضمان عدم استخدام طالبان لهذه المساعدات.

وأعرب المبعوث الأميركي الخاص لأفغانستان توماس ويست عن أمله في أن تتراجع طالبان عن قرار حظر تعليم الفتيات الذي أصدرته قبل أيام، قائلا "لقد فوجئت بهذا التحول يوم الأربعاء الماضي، أعتقد أنكم رأيتم العالم يتفاعل ويدين، هذا خرق أولا وقبل كل شيء لثقة الشعب الأفغاني".

وأضاف ويست أن هناك جهودا كبيرة لثني طالبان عن قرارها، قائلا "الأمل لم يضع، لقد تحدثت إلى الكثير من الأفغان هنا الذين يؤمنون بذلك أيضا، وآمل أن نرى تراجعا عن هذا القرار في الأيام المقبلة".

وقال المبعوث الأميركي الخاص لأفغانستان إن مطالبات أفغان بمغادرة بلدهم تتخطى قدرة الولايات المتحدة على استيعاب هذه الأعداد، فضلا عن وجود توجه بضرورة إبقاء الأفغان الذين لديهم مواهب وقدرات في أفغانستان لتحقيق طفرة في مجتمعها المدني، مشيرا إلى أن دول الجوار الأفغاني مثل إيران وروسيا وغيرهما لديها تأثير على كابل وعليها المساعدة في هذا المسار.

وثمّن المبعوث الأميركي الجهود التي بذلتها دولة قطر في الشأن الأفغاني منذ استضافتها للحوار، ثم مساعدتها في تأمين مغادرة العديد من الرعايا الأجانب، بالإضافة إلى جهودها الإنسانية المبذولة للتخفيف من وطأة الأزمة على الشعب الأفغاني.