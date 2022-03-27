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واشنطن وتل ابيب وتكرار الاسطوانة المشروخة بشأن ايران

واشنطن وتل ابيب وتكرار الاسطوانة المشروخة بشأن ايران
الأحد ٢٧ مارس ٢٠٢٢ - ٠٤:٣٥ بتوقيت غرينتش

اعاد وزير الخارجية الاميركي ورئيس الوزراء الصهيوني تكرار ادعاءاتهم الواهية ضد ايران في مؤتمر صحفي مشترك اليوم الاحد في الاراضي الفلسطينية المحتلة.

العالم ـ الأميركيتان

وقال بلينكن " مهما تكن نتيجة مفاوضات فيينا سيتم مواجهة سلوك ايران في المنطقة"، حسب تعبيره.

كما اعرب نفتالي بنيت عن قلقه من احتمال حذف اسم حرس الثورة الاسلامية عما يسمى القائمة الاميركية السوداء قائلا "آمل ان يسمع الاميركيون هذا القلق".

بنيت أشار ايضا الى اقتراب موعد اجتماع الدول الموقعة على اتفاقيات تطبيع مع الكيان الصهيوني قائلا "نحتاج الى اطار أمني بين اللاعبين الاقليميين".

من جانبه قال بلينكن "نحن متحدون ازاء التحديات التي تتسبب بها ايران ومنها برنامجها النووي" وزعم "ان الهجمات ضد الامارات والسعودية هي هجمات ارهابية بايعاز من ايران وان سلوك ايران والجماعات التي تدعمهم تهدد الاستقرار في المنطقة"، في إشارة منه الى دعم الجمهورية الاسلامية للشعب اليمني الذي يتعرض لحرب وحصار ظالم من قبل السعودية وأمريكا منذ 8 سنوات (يموت طفل يمني كل 8 دقائق وفقا للامم المتحدة بسبب الحرب والحصار). هذا ولم يذكر بلينكن عن أي استقرار في المنطقة يتحدث.

وفيما ادعى بلينكن سعي واشنطن لتحقيق حل الدولتين في فلسطين المحتلة اعرب عن سروره ازاء "اللقاءات الاخيرة بين الاسرائيليين وقادة بعض الدول في المنطقة" مضيفا بان "التطبيع بات هو اللهجة السائدة في المنطقة".

وكرر بلينكن هذه الدعاءات والتهم الواهية ضد ايران في لقائه مع نظيره الصهيوني يائير لابيد.

واعترف وزير الخارجية الاميركي ان البيت الابيض يقوم بالتنسيق المتواصل مع المسؤولين الاسرائيليين بشأن كافة القضايا المتعلقة بالنووي الايراني.

هذا وتؤكد اعترافات وزير الخارجية الاميركي بأن من يعرقل التوصل الى حل في المفاوضات الجارية مع ايران في فيينا هو البيت الابيض الاميركي الذي ينصاع للكيان الصهيوني وسياساته.

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