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مرافق تخزين الغاز في الاتحاد الأوروبي ممتلئة بنسبة 26%

مرافق تخزين الغاز في الاتحاد الأوروبي ممتلئة بنسبة 26%
الإثنين ٢٨ مارس ٢٠٢٢ - ٠٧:٣٦ بتوقيت غرينتش

كشفت الشركة العاملة في نقل الغاز إلى أوروبا أن المخازن الأوروبية تحتوي على نسبة 26% من الغاز، حيث بلغت الكمية المخزنة نحو 27 مليار متر مكعب.

العالم - اوروبا

ذكرت شركة "GIE" المشغلة لخط الغاز روسيا - أوروبا أنه بحسب البيانات الأخيرة بلغت نسبة الغاز المخزنة حتى 25 مارس/ آذار نحو 25.8% ومقارنة بالعام الماضي بلغت 30%، مشيرة في بياناتها إلى أن البيانات تكشف عن انخفاض الكمية المخزنة سنويا بنحو 55% مقارنة بعام 2020.

وأضافت الشركة أنه في نهاية شهر مارس/ آذار من هذا العام، لوحظت أعلى نسبة من تخزين الغاز في البرتغال (77.5٪) والسويد (66.6٪) وبولندا (63.1٪) والأدنى - في النمسا (12.4٪) وبلجيكا (14.4٪) ٪) وكرواتيا (16.5٪).

كما تمتلك 18 دولة من أصل 27 دولة في المنطقة مثل هذه الاحتياطيات، وهي ألمانيا وفرنسا والنمسا وبلغاريا وبلجيكا والسويد وإسبانيا وسلوفاكيا وكرواتيا ورومانيا والتشيك والبرتغال وبولندا وهولندا ولاتفيا وإيطاليا. والمجر والدنمارك.

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