مرافق تخزين الغاز في الاتحاد الأوروبي ممتلئة بنسبة 26%

العالم - اوروبا

ذكرت شركة "GIE" المشغلة لخط الغاز روسيا - أوروبا أنه بحسب البيانات الأخيرة بلغت نسبة الغاز المخزنة حتى 25 مارس/ آذار نحو 25.8% ومقارنة بالعام الماضي بلغت 30%، مشيرة في بياناتها إلى أن البيانات تكشف عن انخفاض الكمية المخزنة سنويا بنحو 55% مقارنة بعام 2020.

وأضافت الشركة أنه في نهاية شهر مارس/ آذار من هذا العام، لوحظت أعلى نسبة من تخزين الغاز في البرتغال (77.5٪) والسويد (66.6٪) وبولندا (63.1٪) والأدنى - في النمسا (12.4٪) وبلجيكا (14.4٪) ٪) وكرواتيا (16.5٪).

كما تمتلك 18 دولة من أصل 27 دولة في المنطقة مثل هذه الاحتياطيات، وهي ألمانيا وفرنسا والنمسا وبلغاريا وبلجيكا والسويد وإسبانيا وسلوفاكيا وكرواتيا ورومانيا والتشيك والبرتغال وبولندا وهولندا ولاتفيا وإيطاليا. والمجر والدنمارك.