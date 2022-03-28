وزير الصحة الايراني: تطعيم 147 مليون جرعة لقاح كورونا

العالم - ايران

وقال وزير الصحة الايراني في تصريح اليوم الاثنين: ان جميع المستشفيات في البلاد والكوادر الطبية وضعت على أهبة الاستعداد في عطلة راس السنة (عيد نوروز) لتقديم الخدمات الى المسافرين وقوافل النور (التي تزور جبهات القتال خلال فترة الدفاع المقدس).

واضاف : بدعم من المواطنين ومراعاة البروتوكولات الصحية، كان معدل انتقال المتحور أوميكرون في المجتمع منخفضًا جدًا، بينما كان معدل الوفيات في الدول الأوروبية والولايات المتحدة مرتفعًا.

وتابع عين اللهي: تعد إيران من أنجح دول العالم بعد تجاوزها الموجة السادسة لكورونا، وتوفير الأمان في البلاد بتطعيم 147 مليون جرعة لقاح.

واضاف وزير الصحة: في الأشهر الستة الأولى من العام الايراني الماضي ( انتهى في 20 مارس 2022)، شهدنا حجمًا كبيرًا من الاصابات والوفيات في البلاد، لكننا الآن نشهد انخفاضًا في حالات الإصابة والوفاة بين المصابين بفيروس كوفيد 19.