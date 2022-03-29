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الإعلام الأمني يكشف تفاصيل ضربة استهدفت الارهابيين في كركوك

الإعلام الأمني يكشف تفاصيل ضربة استهدفت الارهابيين في كركوك
الثلاثاء ٢٩ مارس ٢٠٢٢ - ١٢:١٨ بتوقيت غرينتش

أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق، اليوم الثلاثاء، عن تفاصيل الضربة التي استهدفت اوكارا لعصابات "داعش" في كركوك.

العالم - العراق

وقالت الخلية في بيان "من أجل ادامة زخم العمليات العسكرية وللقصاص من الذين يحاولون العبث بالأمن، انقض صقور الجو الأبطال بواسطة طائرات F_16 العراقية على مفرزة إرهابية ضمن قاطع عمليات المقر المتقدم في كركوك وحولوها الى اشلاء في وادي شاي".

واضافت ان "هذه الضربة جاءت وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة من مديرية الاستخبارات العسكرية بالتعاون مديرية إلاستخبارات والأمن وخلية الاستهداف التابعة لقيادة العمليات المشتركة"، مشيرة الى انه "بحسب المعلومات المتوفرة ان هذه المفرزة الإرهابية التي قتلت في هذه العملية النوعية هي المسؤولة عن استهداف القوات الأمنية في محافظة كركوك".

واكدت ان "رسالة قطعاتنا الأمنية للإرهابيين واضحة ودقيقة بأنهم لن ينجوا من الضربات القاصمة أينما كانوا".

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