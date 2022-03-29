مخلوف يؤكد حق سوريا في الوصول لصناديق التمويل المناخية

العالم - سوريا

مخلوف وخلال جلسة نقاش وزارية عقدت اليوم حول تعزيز التكيف مع آثار التغير المناخي أكد أن سوريا ماضية في إجراءاتها للتخفيف من آثار التغير المناخي ومواكبة الجهود العالمية المشتركة لمواجهته رغم الصعوبات الناتجة عن الإجراءات القسرية أحادية الجانب التي تفرضها بعض الدول الغربية عليها والتي تؤثر على حياة المواطنين وعلى تحقيق ذلك موضحاً أن التغير المناخي هو قضية عابرة للحدود ومن حق سوريا الوصول إلى صناديق التمويل المناخية والبيئية كونها تفي بالتزاماتها تجاه الاتفاقيات الدولية.

وأشار مخلوف إلى السدود وقنوات الري التي تم بناؤها والتوسع بها في سوريا بهدف توفير المياه وتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح والإجراءات المتخذة لإدماج البعد البيئي في الخطط التنموية رغم الآثار السلبية التي خلفتها الحرب الإرهابية على سوريا والتي أدت إلى تدهور الوضع البيئي نتيجة حرق الغابات المتعمد من الإرهابيين والتكرير البدائي العشوائي للنفط السوري المسروق إضافة إلى انخفاض منسوب المياه في نهر الفرات نتيجة تخفيضه من تركيا ما زاد من حدة الجفاف وندرة المياه.

كما شارك مخلوف في جلسة حوار مائدة مستديرة وزارية حول التطلعات المستقبلية لدول المنطقة من أجل تحقيق ميثاق “غلاسكو” والقضايا الملحة التي تحتاج لتدخلات عاجلة وفقاً لأولويات الدول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وخلال مشاركته في اجتماعات أسبوع المناخ التقى الوزير مخلوف مع المدير والممثل الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة سامي الديماسي وتم بحث مجالات التعاون الثنائي المشترك وسبل تعزيزه لمواجهة التغير المناخي والتكيف مع آثاره والتقييم البيئي المتكامل للمساعدة في وضع الخطط والاستراتيجيات اللازمة لحماية البيئة وتقوية القدرات في هذه المجالات.

كما تم توقيع مذكرة تفاهم لتأطير التعاون بين وزارة الإدارة المحلية والبيئة والمكتب الإقليمي لغرب آسيا لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة.

وركز منتدى الطاقة العالمي في الامارات الذي انطلقت فعالياته أمس في دبي بمشاركة سوريا على الإجراءات المتخذة من الحكومات والخطط والاستراتيجيات اللازمة لمواجهة آثار التغير المناخي والتكيف معه.