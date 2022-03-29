الجزائر تعلن اكتشافات نفطية وغازية جديدة بحدود مليون برميل

العالم- الجزائر

وكشف بيان لسوناطراك أن فرق الاستكشاف نجحت في 22 مارس/آذار الجاري في بئر ترسيم غرب عقلة النار 2 في محيط منطقة تقرت جنوبيّ الجزائر، سمح بتأكيد الامتداد شمالاً لاحتياطي حقل النفط الخام لعقلة الناصر، والمكتشف في مكامن الطبقات الترياسية السفلى والحجر الرملي الأردوفيسي لورقلة.

وأشار إلى أن "تقييم الإنتاج الذي أُجري أساساً على الطبقات الترياسية، منح نفطاً وغازاً مصاحباً بمعدلات تدفق قدرها 5094 برميل نفط يومياً و185.582 متراً مكعباً من الغاز، وقدرت كميات النفط الخام (مؤكد + محتمل) قبل حفر بئر الترسيم غرب عقلة الناصر بـ546 مليون برميل".

وأوضح البيان أن هذا الاكتشاف يؤكد الإمكانات النفطية الهامة لمنطقة تقرت، حيث يعتزم المجمع تسريع تطوير هذا القطب لزيادة الإنتاج الوطني، مشيراً إلى أن هذه النتيجة الإيجابية لهذه البئر" تسمح بإعادة تقييم هذه الأحجام لترتفع إلى961 مليون برميل".

وذكر ذات المصدر تحقيق كشف ثانٍ يتعلق باستكشاف بئر نفطية وحقل للغاز في منطقة أولاد سيدي الشيخ بولاية البيض جنوب غربيّ الجزائر، على بعد حوالى 158 كيلومتراً غرب حاسي الرمل، وأكدت وجود نفط خام وغاز مصاحب في مكمن طبقات لياس الكربونية.

وأشار إلى أن تقييم الإنتاج الذي أُجري "أعطى نفطاً خاماً وغازاً مصاحباً بمعدلات تدفق بلغت 925 برميلاً في اليوم من النفط و6456 متراً مكعباً في اليوم من الغاز".

وستعزز نتائج هذه البئر الإمكانات النفطية للمنطقة الجيولوجية، وستسمح مستقبلاً ببروز قطب جديد للمحروقات شمال حاسي الرمل، حيث تعتزم سوناطراك حفر العديد من الآبار في الأماكن التي جرى تحديدها وترسيمها بهذه المنطقة، وترسيم الاكتشافات التي أُنجزت لتحديد حجم الاحتياطات النفطية والغازية.