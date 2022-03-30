رئيس الإتحاد الأسيوي يهنئ تأهل منتخب ايران الى مونديال قطر 2022

العالم - ايران

وقال الشيخ سلمان في تصريحات نشرها الاتحاد الآسيوي بموقعه على الإنترنت اليوم الأربعاء :"باسم أسرة كرة القدم الآسيوية، أتقدم بالتهنئة إلى المنتخبات الأربعة التي قدمت عروضا مميزة وثابتة طوال الأشهر الستة الماضية من التصفيات القوية والمثيرة، لتؤكد مقاعدها بين نخبة منتخبات العالم. "

وأضاف :"أتقدم بالتقدير إلى كل الاتحادات الوطنية التي شاركت في التصفيات، والدول التي استضافت المباريات المقامة على ملاعب محايدة، وكل من ساهم بتقديم الجهد والدعم من أجل استكمال هذه التصفيات في ظل هذه الظروف الاستثنائية والحافلة بالتحديات. "

وحصلت منتخبات إيران وكوريا الجنوبية والسعودية واليابان على بطاقات التأهل المباشر إلى مونديال قطر 2022 مع نهاية الدور الثالث من التصفيات الآسيوية.