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الأزمة الأوكرانية
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
ابناء الدیرة
المغاربیة
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رئيس كتلة حركة النهضة بالبرلمان التونسي يطالب بايقاف العمل بالاجراءات الاستثنائية و حوار وطني للذهاب إلى انتخابات تشريعية ورئاسية مبكرة
نيكزاد: سورية قامت بواجباتها في مكافحة الإرهاب خلال المرحلة الماضية وإيران كانت ومازالت إلى جانب سورية الصديقة
نيكزاد: إيران ترفض التدخلات الخارجية والعقوبات الأمريكية الأحادية الجانب ضد سورية
مراسلة العالم: علي نيكزاد نائب رئيس مجلس الشورى الإيراني يؤكد أن العلاقات الاستراتيجية بين إيران وسورية لم ولن تنفك أبداً
مراسل العالم: الشأن العراقي يتجه نحو الانسداد السياسي
مجلس النواب العراقي يفشل في عقد جلسة ثالثة لانتخاب رئيسٍ للجمهورية
مجلس النواب العراقي يعقد جلسة ثالثة لانتخاب رئيسٍ للجمهورية
وزير الخارجية الصيني وانغ يي: إن الصين وروسيا "أكثر تصميما" على تطوير العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون
امير عبداللهيان: على اميركا الكف عن طرح مطالب اضافية كي تؤدي الجهود المكثفة في فيينا الى النتيجة اللازمة في عودة جميع الاطراف الى التزاماتها
حسين سلامة: غزو أميركا للعراق وأفغانستان واحتلالها لأغلب الشعوب في المنطقة هي أول الغزاة في القرن الـ 21
نشرة الاخبار الرياضية من قناة العالم 11:40 بتوقيت غرينتش 30-03-2022
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الأربعاء ٣٠ مارس ٢٠٢٢ - ٠١:٤٧ بتوقيت غرينتش
تصنيف :
نشرة الأخبار
كلمات دليلية :
نشرة الاخبار الرياضية
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