اختراق غير متوقع في مفاوضات اسطنبول.. بماذا تعهدت اوكرانيا لروسيا؟

خاص بالعالم

الجولة التي كان مقرر لها ان تستمر لأيام، يبدو أن مسارها الايجابي وما حققته من اختراقات، دفعت الأطراف بعد مفاوضات صباحية في يومها الثاني العودة لبلادهم لمناقشة النتائج، امر تقول تركيا بأنه مثل نجاحا في تقريب المسافات بين الفرقاء.

المفاوضات التي جرت في قصر دولما باهتشه الرئاسي في إسطنبول سارت وسط اجواء ايجابية وفق تصريحات الوفدين الروسي والاوكرانية، اضافة الى ما قاله وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو والذي توقع ان تستمر المفاوضات لاحقا مع استمرار جهود تركيا كوسيط لوقف الحرب.

وقال خبير في الشؤون العسكرية ابراهيم بازان: "بعد الحرب الروسية على اوكرانيا والخسائر العسكرية التي لحقت باوكرانيا بدأت اوكرانيا تبحث عن حل سياسي للازمة، في المقابل فان روسيا تريد تحقيق أهدافها، لذلك المفاوضات في تركيا تسير نحو الاتفاق لان الطرفين يريدان ذلك، وتركيا تملك علاقات جيدة مع الطرفين لذلك الامور تسير بشكل جيد".

ويرى مراقبون أن اكثر الاختراقات اهمية خلال مفاوضات الروسية الاوكرانية في اسطنبول هو اقتراح كييف تبنيها وضع الحياد بعدم انضمامها إلى اي تحالفات عسكرية أو استضافة قواعد عسكرية. مقابل ضمانات أمنية.

وافاد مراسل العالم في اسطنبول: بانه سادت اجواء ايجابية في المفاوضات بين الوفدين الروسي والأوكراني في تركيا ورغم حدوث بعض الاختراقات الا ان ملفات عالقة لازالت بحاجة الى مزيد من الحوار وهو ما تسعى تركيا الى تجاوزه عبر التنسيق للقاء بين الرئيسين الروسي والأوكراني.