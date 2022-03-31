الخميس ٣١ مارس ٢٠٢٢
٠٦:٢٢ GMT
فارسی
البث المباشر

شاهد بالفيديو..

غليان فلسطيني ينذر بأنفجار وشيك ويدب الرعب لدى الاحتلال

الخميس ٣١ مارس ٢٠٢٢ - ٠٦:١١ بتوقيت غرينتش

مع تواصل العمليات الفلسطينية الفدائية الفردية داخل الكيان المحتل والتي ادت الى مقتل اعداد من المستوطنين وتزايد حالة الرعب بصفوفهم أمام فشل المنظومة الامنية، أعُلن عن رفع حالة التأهب القصوى ونشر عشرات الحواجز بمختلف ارجاء الكيان وتقيد من تنقل الفلسطينيين.

خاص بالعالم

رفع حالة التأهب القصوى لم يمنع الفلسطينيين بداخل المحتل والقدس من أحياء يوم الارض من خلال تنظيم مسيرات انطلقت من سخنين وصولا الى دير حنا داخل الاراضي الفلسطينية المحتلة عام 48 بدعوة من لجنة المتابعة العربية.

ولم يختلف المشهد كثيرا بالقدس المحتلة حيث نظمت القوى الوطنية مهرجان لتأكيد على هذا اليوم في مواجهة استمرار سرقة الارض الفلسطينية من قبل المحتل ومستوطنيه وضرورة التصدي لها.

وتشهد الاراضي الفلسطينية حالة من الغليان وتزايد احتمالية أنفجارها مع أقتراب شهر رمضان المبارك الذي بات على الابواب.

روابط ذات صلة

الجهاد: عملية "تل أبيب" تأكيد للإصرار الفلسطيني على تدفيع الاحتلال ثمن عدوانه وارهابه

هنية: عملية "تل أبيب" أوجعت الاحتلال وأعادت رسم خارطة الوطن

رسالة الفلسطينيين بيوم الارض.. الاحتلال مهما طال عمره فهو إلى زوال

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شاهد بالفيديو.. شاهد: ازمة اوروبية جلبت الحظ لماكرون رغم كثرة منافسيه!

شهيدان و6 إصابات وإصابة جندي صهيوني في اشتباكات جنين

شاهد بالفيديو.. غليان فلسطيني ينذر بأنفجار وشيك ويدب الرعب لدى الاحتلال

اشتباكات عنيفة بين مقاومين فلسطينيين وقوات الاحتلال في جنين+فيديو

طهران: امريكا تواصل انتهاك الاتفاق النووي

شاهد بالفيديو.. أوضاع دقيقة بتونس تؤشر لتطورات قد تشهدها الساعات القادمة!