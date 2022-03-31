غليان فلسطيني ينذر بأنفجار وشيك ويدب الرعب لدى الاحتلال

خاص بالعالم

رفع حالة التأهب القصوى لم يمنع الفلسطينيين بداخل المحتل والقدس من أحياء يوم الارض من خلال تنظيم مسيرات انطلقت من سخنين وصولا الى دير حنا داخل الاراضي الفلسطينية المحتلة عام 48 بدعوة من لجنة المتابعة العربية.

ولم يختلف المشهد كثيرا بالقدس المحتلة حيث نظمت القوى الوطنية مهرجان لتأكيد على هذا اليوم في مواجهة استمرار سرقة الارض الفلسطينية من قبل المحتل ومستوطنيه وضرورة التصدي لها.

وتشهد الاراضي الفلسطينية حالة من الغليان وتزايد احتمالية أنفجارها مع أقتراب شهر رمضان المبارك الذي بات على الابواب.

