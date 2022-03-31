الجيش الايراني: يوم الجمهورية الاسلامية يبشر بمستقبل وضاء للبلاد

العالم - ايران

وجاء في بيان اصدره الجيش الايراني هنأ فيه لمناسبة يوم الاول من نيسان/ابريل يوم تاسيس الجمهورية الاسلامية الايرانية عام 1979 : ان الشعب الايراني الواعي والعظيم بصوته الحاسم لتاسيس الجمهورية الاسلامية الايرانية في الايام الاولى بعد انتصار الثورة، قد قدّم انموذجا جديدا من سيادة الشعب الدينية للعالم.

واضاف: ان تحقيق الاهداف الكبرى لبناء الحضارة الاسلامية الحديثة والاستعداد لطلوع شمس الولاية العظمى (ارواحنا فداه) بتوجيهات قائد الثورة الاسلامية الحكيم سماحة آية الله العظمى الامام الخامنئي (مد ظله العالي) والحضور الحاسم لشعب ايران الاسلامية الفاهم والواعي والثوري في جميع المجالات مثل يوم 12 فروردين عام 1358 ه.ش (1 نيسان /ابريل 1979)، يبشر بمستقبل وضاء وزاخر بالعزة للبلاد، ورغم العقبات التي يختلقها الاستكبار العالمي منذ اكثر من 4 عقود فانه الان وعلى اعتاب القرن الجديد (الهجري الشمسي 1401) يتخذ الخطى سريعا في مسار النمو والسمو والفخر. ومثلما صرح سماحة قائد الثورة الاسلامية فان "الجمهورية الاسلامية وقفت بقوة وصلابة امام كل اشكال العداء والخصام ولم تضعف بل اصبحت اقوى وادت في الخارج ايضا الى صحوة المسلمين".

واشار البيان الى تسمية العام الايراني الجديد الذي بدا في 21 اذار/مارس بعام الانتاج المعرفي والمولد، مؤكدا مساهمة جيش الجمهورية الاسلامية في هذا الامر بالتزامن مع التخطيط والاستفادة الواسعة من طاقات الشباب المبدع في الجيش والمراكز العلمية والجامعية والمعرفية وهي جاهزة للتضحية في مسار صون الجمهورية الاسلامية وقيمها ومنجزاتها وتحقيق اهداف وافكار امامي الثورة الباعثة على الامل وكذلك اعتلاء واقتدار البلاد ورفرفة راية ايران العزيزة فوق قمم الفخر.