الخميس ٣١ مارس ٢٠٢٢
٠٣:١٩ GMT
فارسی
البث المباشر

الجيش الايراني: يوم الجمهورية الاسلامية يبشر بمستقبل وضاء للبلاد

الجيش الايراني: يوم الجمهورية الاسلامية يبشر بمستقبل وضاء للبلاد
الخميس ٣١ مارس ٢٠٢٢ - ٠٢:٠١ بتوقيت غرينتش

اكد جيش الجمهورية الاسلامية الايرانية بان تحقيق الاهداف الكبرى لبناء الحضارة الاسلامية الحديثة مثل يوم الاول من نيسان/ابريل عام 1979 يبشر بمستقبل وضاء وزاخر بالعزة للبلاد.

العالم - ايران

وجاء في بيان اصدره الجيش الايراني هنأ فيه لمناسبة يوم الاول من نيسان/ابريل يوم تاسيس الجمهورية الاسلامية الايرانية عام 1979 : ان الشعب الايراني الواعي والعظيم بصوته الحاسم لتاسيس الجمهورية الاسلامية الايرانية في الايام الاولى بعد انتصار الثورة، قد قدّم انموذجا جديدا من سيادة الشعب الدينية للعالم.

واضاف: ان تحقيق الاهداف الكبرى لبناء الحضارة الاسلامية الحديثة والاستعداد لطلوع شمس الولاية العظمى (ارواحنا فداه) بتوجيهات قائد الثورة الاسلامية الحكيم سماحة آية الله العظمى الامام الخامنئي (مد ظله العالي) والحضور الحاسم لشعب ايران الاسلامية الفاهم والواعي والثوري في جميع المجالات مثل يوم 12 فروردين عام 1358 ه.ش (1 نيسان /ابريل 1979)، يبشر بمستقبل وضاء وزاخر بالعزة للبلاد، ورغم العقبات التي يختلقها الاستكبار العالمي منذ اكثر من 4 عقود فانه الان وعلى اعتاب القرن الجديد (الهجري الشمسي 1401) يتخذ الخطى سريعا في مسار النمو والسمو والفخر. ومثلما صرح سماحة قائد الثورة الاسلامية فان "الجمهورية الاسلامية وقفت بقوة وصلابة امام كل اشكال العداء والخصام ولم تضعف بل اصبحت اقوى وادت في الخارج ايضا الى صحوة المسلمين".

واشار البيان الى تسمية العام الايراني الجديد الذي بدا في 21 اذار/مارس بعام الانتاج المعرفي والمولد، مؤكدا مساهمة جيش الجمهورية الاسلامية في هذا الامر بالتزامن مع التخطيط والاستفادة الواسعة من طاقات الشباب المبدع في الجيش والمراكز العلمية والجامعية والمعرفية وهي جاهزة للتضحية في مسار صون الجمهورية الاسلامية وقيمها ومنجزاتها وتحقيق اهداف وافكار امامي الثورة الباعثة على الامل وكذلك اعتلاء واقتدار البلاد ورفرفة راية ايران العزيزة فوق قمم الفخر.

كلمات دليلية :

روابط ذات صلة

الحرس الثوري: ردنا سيكون مدمرا على ادنى خطأ يرتكبه الاعداء

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

تصفيات بين عصابات الجريمة المنظمة في الكيان الصهيوني

عودة التسوية لمركز الميادين بريف دير الزور السبت القادم

الغاء رحلة طيران من القاهرة الى الرياض..وهذا هو السبب

الصين تجدد دعمها لاستقرار ليبيا

مدفيديف: أراضي أوكرانيا تبدو 'لقمة لذيذة' لوارسو

عون: لن أترك موقعي إلا وأكون قد كشفت عن كل فاسد