عرنوس يبحث مع نيكزاد تعزيز التعاون بين سوريا وإيران

العالم - سوريا

وجرى خلال اللقاء التأكيد على العلاقات الاستراتيجية التي تجمع البلدين والشعبين الصديقين وأهمية فتح آفاق جديدة للتعاون وتعزيز التنسيق والعمل المشترك لمواجهة الإجراءات القسرية الأحادية الجانب المفروضة من الغرب على شعبي البلدين كذلك العمل لتذليل أي عقبات أمام تنفيذ الاتفاقيات والتفاهمات الموقعة بين البلدين في مختلف المجالات وزيادة عدد المشروعات الاستثمارية المشتركة بما يحقق الفائدة للجانبين.

وأكد عرنوس أهمية دور المؤسسات التشريعية في البلدين في دعم السلطات التنفيذية لتحقيق برامج التعاون المشترك وأشاد بالمؤسسات التي ترعى الديمقراطية الحقيقية التي تنبع من مصالح الشعوب وليست المفروضة من الخارج.

وأوضح رئيس مجلس الوزراء أهمية تعزيز التعاون في مختلف المجالات ومنها الإنتاج الزراعي والمشتقات النفطية وزيادة حجم التبادل التجاري والتشبيك الاقتصادي والاجتماعي ولفت إلى عمق العلاقات الاستراتيجية بين سوريا وإيران ووقوفهما في وجه الضغوط ومحاولات إخضاع شعوب المنطقة معرباً عن تقديره لوقوف إيران قيادة وحكومة وشعباً إلى جانب الشعب السوري في مواجهة الحصار الذي يستهدف بشكل مباشر لقمة عيش المواطن السوري وحاجياته الأساسية.

من جهته أكد نائب رئيس مجلس الشورى الإيراني استمرار وقوف بلاده إلى جانب سوريا والمساعدة في تنمية الاقتصاد السوري والعمل على الصعد كافة لتنمية التعاون بين البلدين بما يخفف الأعباء التي يتحملها الشعب السوري مشيراً إلى استعداد بلاده للمشاركة في إعادة الإعمار في سوريا.

حضر اللقاء قيس محمد خضر الأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء وأكرم العجلاني نائب رئيس مجلس الشعب.