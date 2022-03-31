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المالية العراقية تصدر توضيحا بشأن منحة غلاء المعيشة

المالية العراقية تصدر توضيحا بشأن منحة غلاء المعيشة
الخميس ٣١ مارس ٢٠٢٢ - ٠٤:٠٥ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة المالية العراقية، اليوم الخميس، المباشرة بتمويل رواتب المتقاعدين المدني والعسكري لشهر نيسان، فيما أصدرت توضيحا بشأن منحة الـ100 ألف دينار.

العالم - العراق

وذكرت الوزارة في بيان ، أنه "استنادا الى قرار مجلس الوزراء المرقم (٧٢ ) والمعدل بالرقم (٨٠) لسنة ٢٠٢٢، سيتم توزيع منحة مع الراتب التقاعدي (١٠٠) الف دينار لشهر واحد تحت مسمى ( منحة غلاء المعيشة) للمتقاعدين الذين يتقاضون رواتب تقاعدية دون (٥٠٠ ) الف دينار".

وأكدت الوزارة بحسب البيان، "على إدارات مصرفي الرشيد والرافدين وهيئة التقاعد الوطنية إستكمال إجراءات دفع رواتب المتقاعدين المدني والعسكري عبر بطاقات الدفع الالكتروني".

ودعت الوزارة، "كافة المتقاعدين المدني والعسكري ممن ستصلهم رسائل نصية مراجعة فروع المصارف ومنافذ الصرف الالي في بغداد والمحافظات لإستلام رواتبهم".

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