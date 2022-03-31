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شولتس يعلق على طلب بوتين بشان دفع ثمن الغاز الروسي بالروبل

شولتس يعلق على طلب بوتين بشان دفع ثمن الغاز الروسي بالروبل
الخميس ٣١ مارس ٢٠٢٢ - ٠٥:٢٠ بتوقيت غرينتش

رد المستشار الألماني أولاف شولتس على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعد أن طلب الأخير دفع ثمن الغاز الروسي بالروبل، الخميس بالقول إن الدول الأوروبية ستواصل الدفع باليورو أو الدولار بموجب ما "كُتب في العقود".

العالم ـ أوروبا

وأوضح شولتس أثناء مؤتمر صحافي مع نظيره النمسوي كارل نيهامر أنه " كُتب في العقود أن المدفوعات تُسدّد باليورو وأحيانًا بالدولار".

وأضاف "قلت للرئيس الروسي بوضوح أن الأمر سيبقى كذلك" وأن "الشركات ترغب في التمكن من الدفع باليورو وستفعل ذلك".

وفي وقت سابق اليوم، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إنه "وقع مرسومًا بشأن إجراء جديد لدفع ثمن الغاز الروسي مع الدول غير الصديقة بالروبل، حيث يجب عليهم فتح حسابات في البنوك الروسية".

وأردف بوتين: "إذا لم تدفع الدول غير الصديقة بالروبل، فاعتبارًا من 1 أبريل/ نيسان، سنعتبر ذلك بمثابة تقصير في عقود الغاز، وفي هذه الحالة سيتم إيقاف العقود الحالية".

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