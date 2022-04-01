سوريا والعراق يبحثان تسهيل دخول المنتجات السورية

العالم - سوريا

وتم خلال اللقاء مناقشة خفض الرسوم الجمركية وكلف الشحن للبضائع السورية المصدرة للعراق وحماية المنتجات السورية خلال عملية المبادلة بحيث تتم عبر مبادلة رأس القاطرات فقط دون البضائع أو أن يتم السماح بنقل ساحة المبادلة إلى الأراضي السورية.

الدبس أشار إلى أهمية الجهود واللقاءات التي تمت خلال الفترة الماضية في سبيل تذليل الصعوبات التي تعيق تحسين العلاقات الاقتصادية بين البلدين لافتا إلى ضرورة تسهيل منح رجال الأعمال السوريين سمات الدخول للأراضي العراقية.

بدوره أكد الزهيري أن انتعاش الصناعة السورية هو انتعاش للاقتصاد العراقي مشيراً إلى ضرورة تزويد اتحاد غرف التجارة العراقية بكتب رسمية تتضمن معلومات مفصلة حول كلف الشحن التي يتم دفعها فعلياً للبضائع المشحونة إلى العراق ليتسنى طرح الموضوع ومناقشته مع الجهات الرسمية العراقية مثنيا على المبادرة السورية التي سهلت دخول الشاحنات العراقية إلى سوريا.