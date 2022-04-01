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شاهد..حرب من نوع خاص تشتعل بين روسيا وفرنسا

الجمعة ٠١ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٤:٣٣ بتوقيت غرينتش

بعد أن أعرب الفرنسي إيمانيول ماكرون عن غضبه بسبب رسم كاريكاتيري شاركته السفارة الروسية في باريس، الخارجية الروسية تُذكّر الرئيس برسومات مجلة "شارلي إبدو" للنبي محمد صلى الله عليه واله وسلم، التي أحدثت غضبا واسعا في العالم الاسلامي فيما دافع عنها آنذاك الرئيس ماكرون.

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وتفاعلت مواقع التواصل الاجتماعي مع الموضوع حيث غرد اياد الحمود: "متحدثة الخارجية الروسية: تعلمنا سابقاً من الرئيس الفرنسي ووزير خارجيته أن الكاريكاتير أمر طبيعي يندرج تحت حرية التعبير كما حدث مع مجلة "شارلي ايبدو" فقررنا اتباع نصائحهم واستخدامها الآن لم يعجبهم الأمر. التعليق أتى بعد غضب فرنسا من كاريكاتير نشره حساب السفارة الروسية في باريس".

وكتب فرحان عبد الله الفرحان بشأن هذا الموضوع مغردا: "عندما اعترض المسلمون على الرسوم المسيئه للرسول دافعت فرنسا والغرب عن هذه الرسوم بحجة حرية التعبير.. اين حرية التعبير ماكرون..الغرب عالم مليء بالتناقضات".

وعلق معن سمحات قائلا: "اعترض ماكرون على كاريكاتير نشرته السفارة الروسية في باريس و اعتبر ماكرون ان هذا الرسم مسيئ لكامل اوروبا و يجب احترام القارة العجوز. ماذا عن الرسوم المسيئة لاكثر من مليار مسلم التي اعتبرها ماكرون حرية تعبير و دافع عن قيم الجمهورية الفرنسية حينها".

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هاشتاغ.. شاهد..حرب من نوع خاص تشتعل بين روسيا وفرنسا