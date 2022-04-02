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ايران ترحب بمبادرة اعلان الهدنة من قبل الامم المتحدة في اليمن

ايران ترحب بمبادرة اعلان الهدنة من قبل الامم المتحدة في اليمن
السبت ٠٢ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٣:١١ بتوقيت غرينتش

رحب المتحدث باسم الخارجية الايرانية سعيد خطيب زادة بمبادرة المندوب الخاص للامين العام لمنظمة الامم المتحدة في شؤون اليمن في اعلان هدنة إنسانية برعاية أممية لمدة شهرين تتوقف بموجبها العمليات العسكرية ويفتح مطار صنعاء الدولي لعدد من الرحلات وكذلك فتح ميناء الحديدة أمام المشتقات النفطية لعدد من السفن خلال شهري الهدنة.

العالم - ايران

وفي رسالة نشرها فجر اليوم السبت، اعرب خطيب زادة عن امله بان تشكل هذه الخطوة تمهيدا للرفع الكامل للحصار واقرار وقف اطلاق النار الدائم في سياق الوصول الى حل سياسي لازمة اليمن.

واكد رؤية ايران المبنية على دعم الحل السياسي والانساني في اليمن وقال: نامل بان نشهد على اعتاب شهر رمضان المبارك في ظل ايلاء الاولوية للقضايا الانسانية واستمرار الهدنة، تحسن الظروف الانسانية والتبادل الكامل للاسرى والسجناء بين اطراف النزاع في هذا البلد.

وعبّر خطيب زادة عن امله بان تشكل هذه الخطوة ارضية للبدء بمبادرة سياسية لحل الازمة.

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