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عودة الطاقة الانتاجية للنفط الايراني الى مستوى ماقبل الحظر

عودة الطاقة الانتاجية للنفط الايراني الى مستوى ماقبل الحظر
السبت ٠٢ أبريل ٢٠٢٢ - ١٠:٢٢ بتوقيت غرينتش

قال المدير التنفيذي لشركة النفط الوطنية الايرانية محسن خجسته مهر ان الطاقة الانتاجية للنفط الايراني قد عادت الى مستوى ماقبل الحظر.

العالم - ايران

وقال خجسته مهر، في حوار متلفز مساء الجمعة: إن الطاقة الانتاجية للنفط الايراني عادت الى مستوى ماقبل الحظر في غضون الاشهر الستة الماضية بفضل أكثر من1800 عملية تم تنفيذها في الآبار النفطية وأكثر من 250 عملية ترميم أساسية.

واضاف: إن هذا الانجاز الهام قد تحقق رغم ظروف الحظر الجائر والضغوط الاقتصادية حيث كان مستوى إنتاج النفط في البلاد نحو 3 ملايين و 838 الف برميل يوميا قبل الحظر الجديد أي في ايلول / سبتمبر 2018.

وتابع: شهد مستوى تصدير النفط الايراني ارتفاعا بنسبة 40 بالمئة في ذروة الحظر الجائر.

وأردف: تتبوأ ايران المرتبة الاولى عالميا في احتياطيات النفط والغاز وتستطيع الاستمرار في الانتاج الى 100 عام كحد أدنى.

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عودة الطاقة الانتاجية للنفط الايراني الى مستوى ماقبل الحظر