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الصحة الإيرانية تسجل 37 وفاة جديدة بكورونا

الصحة الإيرانية تسجل 37 وفاة جديدة بكورونا
السبت ٠٢ أبريل ٢٠٢٢ - ١١:٤٩ بتوقيت غرينتش

 أعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية، عن تسجيل 37 حالة وفاة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية (حتى ظهر اليوم السبت).

العالم - ايران

وأعلنت دائرة العلاقات العامة بوزارة الصحة في تقريرها اليومي لليوم (السبت 2 نيسان/ابريل)، عن ارتفاع اجمالي عدد الوفيات بالفيروس في البلاد، لغاية ظهر اليوم الى 140 الفا و277 شخصا.

وأشارت في تقريرها الى تسجيل 1,887 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الاصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد، الى 7 ملايين و166 الفا و371 شخصا.

وأضافت أن 326 أشخاص من إجمالي المصابين بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية يتلقون العلاج في المستشفيات، فيما أن 1,697 شخصا من المصابين في البلاد في وضع حرج ويخضعون للعناية المركزة.

وتابعت، ان اجمالي عدد المتعافين من الفيروس والمغادرين للمستشفيات في إيران بلغ 6 ملايين و882 الفا و30 شخصا لغاية الآن.

كما أعلنت دائرة العلاقات العامة بوزارة الصحة، بأن 49 مليونا و538 ألفا و845 شخصا خضع حتى الآن لإختبار الاصابة بفیروس كورونا في أنحاء البلاد.

ولفت التقرير الى تطعيم 63 مليونا و935 الفا و82 شخصا بالجرعة الأولى من لقاح كورونا، فيما تلقى 56 مليونا و906 آلاف و191 شخصا الجرعة الثانية، و26 مليونا و252 الفا و8 اشخاص الجرعة الثالثة، ليبلغ إجمالي عدد التطعيمات في البلاد 147 مليونا و93 الفا و281 جرعة.

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