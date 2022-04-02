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حكومة باشاغا تقترب من تسلم مقاليد الحكم في طرابلس

حكومة باشاغا تقترب من تسلم مقاليد الحكم في طرابلس
السبت ٠٢ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٥:٤٢ بتوقيت غرينتش

بدأت حكومة الاستقرار الليبية فى تسلم مهامها في العاصمة طرابلس، وذلك في ظل حراك إقليمي ودولي يهدف الى قطع الطريق أمام أية مؤشرات للنزاع وللدفع بالبلاد الى مربع الفوضى من جديد.

العالم- افريقيا

وقال رئيس الحكومة الجديدة فتحي باشاغا إنه يتوقع تولي الحكومة مهامها في طرابلس خلال الأيام المقبلة دون استخدام القوة، وأضاف في تصريحات صحفية: “لدينا اتصالات مباشرة مع الغرب الليبي وطرابلس والنخبة السياسية وقادة الكتائب وبعض الشخصيات المجتمعية”.

وشهدت عواصم إقليمية عدة خلال الأيام الماضية، مفاوضات معلنة وسرية، لتأمين المرحلة الانتقالية الجديدة، وتحديد ملامح التوافقات على الضمانات بين الحكومتين المتنافستين، وذلك بهدف فك فتيل الخلاف الحادّ.

ويباشر عدد من أعضاء الحكومة الجديدة مهامهم من العاصمة التونسية حيث يجرون اتصالات يومية مباشرة أو عبر الهاتف مع السفراء والمبعوثين الأجانب وصانعي القرار الدولي في عدد من العواصم.

وبحسب باشاغا، فإن هناك مؤشرات محلية ودولية تؤكد أنه سيكون قادرا على تولي المسؤولية في طرابلس خلال الأيام القادمة، مردفا أن حكومة عبد الحميد الدبيبة غير قادرة على العمل خارج المدينة، ولاسيما بعد أن تسلمت الحكومة الجديدة مقاليد السلطة في شرق وجنوب البلاد.

وقالت أوساط ليبية مطلعة "إن باشاغا نجح في التوصل الى تفاهمات مع عدد من قادة الجماعات المسلحة في طرابلس ومع الفعاليات الاجتماعية في مصراتة، وذلك ليحظى بمساندة واسعة خلال المرحلة القادمة".

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حكومة باشاغا تقترب من تسلم مقاليد الحكم في طرابلس

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