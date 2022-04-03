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وزير الصناعة: نستهدف انتاج 1.5 مليون سيارة هذا العام

وزير الصناعة: نستهدف انتاج 1.5 مليون سيارة هذا العام
الأحد ٠٣ أبريل ٢٠٢٢ - ١٠:١١ بتوقيت غرينتش

أكد وزير الصناعة والتجارة والمعادن الايراني استهداف قطاع السيارات انتاج 1.5 مليون سيارة في غضون السنة المالية الجارية البادئة 21 مارس/آذار 2022 .

العالم - ايران

وبيّن الوزير رضا فاطمي أمين في تصريح لـ "فارس" اليوم الاحد، أن المستوى المستهدف قابل للتحقيق وأن قدرة وطاقة صناعة هذا المستوى متوفرتان.

من جهة ثانية أكد أن الوزارة لم تصدر أي ترخيص لزيادة أسعار السيارات في السنة الجارية.

هذا وكان المدير التنفيذي لمجموعة "سايبا" ثاني اكبر شركة انتاج سيارات في ايران قد صرح أمس السبت أنه سيتم رفع الطاقة الانتاجية الى 1500 سيارة يوميا هذه السنة.

واضاف تيموري خلال زيارة وزير الصناعة الايراني لمجمع سايبا أن هذا الانجاز يصب في الهدف المتوخى للمجموعة في الوصول الى عدد إجمالي للانتاج يبلغ 650 الف سيارة خلال العام الجاري.

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