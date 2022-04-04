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جدل وخلافات سياسية في دول المغرب العربي – الجزء الأول

الإثنين ٠٤ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٣:٥١ بتوقيت غرينتش

تعمق الخلافات السياسية في تونس وأفق المبادرة الاممية في ليبيا وغضب متصاعد على التطبيع في المغرب والمعرض الدولي للكتاب في الجزائر وماذا بعد استقالة الحكومة في موريتانيا.

العالم - المغاربية

في تونس، تعمقت الخلافات السياسية بين اطراف الازمة التي تشهدها تونس منذ الصيف الماضي وسط دعوات للحوار كسبيل للحل.

اما في ليبيا، ففي ظل الازمة التي تشهدها ليبيا تفاوتت المواقف ازاء المبادرة الاممية الرامية للتمهيد الى الانتخابات.

فيما تمضي السلطات المغربية في المسار التطبيعي تتسع دائرة الرفض الشعبي للعلاقات مع كيان الاحتلال الاسرائيلي وقد شهدت حوالي اربعين مدينة احتجاجات منددة.

جدل في موريتانيا بعد استقالة رئيس الوزراء الموريتاني محمد ولد بلال على خلفية انتقادات وجهت له على اداء الحكومة.

عاد معرض الجزائر الدولي للكتاب لفتح ابوابه بعد عامين من الغياب وقد شهد اقبالا واسعا في دورته الخامسة والعشرين.

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