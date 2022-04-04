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الامن النيابية : سنعمل في اطار الاولويات على تعزيز الانتاج المعرفي داخل البلاد

الامن النيابية : سنعمل في اطار الاولويات على تعزيز الانتاج المعرفي داخل البلاد
الإثنين ٠٤ أبريل ٢٠٢٢ - ٠١:٢٩ بتوقيت غرينتش

قال المتحدث باسم لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الاسلامي "محمود عباس زادة مشكيني"، ان اعضاء اللجنة النيابية وضعوا اولوياتهم في اطار السياسة الداخلية، على دعم "الانتاج المعرفي المولد لفرص العمل" وذلك تحقيقا للشعار الذي اطلقه سماحة قائد الثورة الاسلامية على العام الجديد (1401 الهجري الشمسي).

العالم - ايران

وفي تصريح للصحافيين، اشار "عباس زادة مشكيني" الى اجتماع لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الاسلامي اليوم الاثنين؛ مبينا ان الاعضاء استعرضوا خلاله اولوياتهم المحددة خلال العام الجديد، بما في ذلك "تعزيز الانتاج المحلي القائم على المعرفة" و"مفاوضات فيينا" و"الاتفاق النووي".

واضاف، ان الاعضاء قدموا خلال الاجتماع اقتراحاتهم حول المفاوضات، وستم خلال الايام القادمة في هذا السياق، دعوة وزير الخارجية او كبير المفاوضين الايرانيين "علي باقري كني" لحضور اجتماع اللجنة النيابية.

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الامن النيابية : سنعمل في اطار الاولويات على تعزيز الانتاج المعرفي داخل البلاد

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