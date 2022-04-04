روسيا تعلن موقفها من الهدنة في اليمن

العالم-اليمن

وأشار بيان أصدرته وزارة الخارجية الروسية إلى أن المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس غروندبرغ، أعلن السبت الماضي عن استجابة أطراف النزاع في اليمن لمقترح الأمم المتحدة، بشأن هدنة لمدة شهرين، تدخل حيز التنفيذ يوم 2 أبريل وتقتضي بوقف كل العمليات العسكرية الهجومية برا وجوا وبحرا، وإعادة فتح مطار صنعاء الدولي وموانئ محافظة الحديدة بشكل جزئي.

وأعلنت الوزارة أن موسكو ترحب باتفاقيات الهدنة، مشيرة إلى أن الفضل في التوصل إليها يعود إلى درجة كبيرة إلى الجهود التي بذلها المبعوث الدولي لتحقيق وقف إطلاق النار في اليمن.

وأعربت الخارجية عن أملها في أن يكون ممكنا تمديد الاتفاقية التي تم التوصل إليها وتوسيعها بعد انقضاء مدتها، وذلك "انطلاقا منا أن مثل هذه الخطوات الإيجابية من شأنها أن تسهم في إعادة الثقة المتبادلة وتتيح الانتقال إلى وقف تام للأعمال القتالية وإطلاق عملية تسوية سلمية شاملة في الجمهورية اليمنية تحت رعاية الأمم المتحدة".

واستطرد البيان أن موسكو تتابع عن كثب أعمال المؤتمر حول تسوية الأزمة اليمنية، المنعقد في العاصمة السعودية الرياض.