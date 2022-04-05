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الخارجية الفلسطينية تدين عمليات الاحتلال القمعية في القدس المحتلة

الخارجية الفلسطينية تدين عمليات الاحتلال القمعية في القدس المحتلة
الثلاثاء ٠٥ أبريل ٢٠٢٢ - ١٢:٠٢ بتوقيت غرينتش

دانت السلطة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، الاعتداءات التي تمارسها قوات الاحتلال ضد الفلسطينيين لليوم الثالث على التوالي في القدس المحتلة، وخاصة في باب العمود.

العالم- فلسطين

وفي بيان لها، أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية “عمليات القمع والترهيب والتنكيل التي تمارسها قوات الاحتلال وشرطتها وأجهزتها المختلفة بطريقة استفزازية ضد المواطنين الفلسطينيين لليوم الثالث على التوالي في القدس، خاصةً في باب العمود”.

واعتبرت أن “هذه الاجراءات جزء لا يتجزأ من عمليات أسره وتهويد القدس ومحاولة استكمال فرض السيطرة الإسرائيلية عليها، خاصة على إرادة وصمود المقدسيين وأشكال وجودهم الوطني والإنساني في القدس”.

وأكدت أن “دولة الاحتلال تعمل على مدار الساعة لتسخين الأوضاع في المدينة المقدسة عبر استجلاب المزيد من قواتها وعناصر قمعها، بمن فيهم غلاة المستوطنين المتطرفين، لملء ميادين وساحات وشوارع وبلدات وأحياء القدس، لمطاردة وملاحقة كل فلسطيني وفرض المزيد من التضييقات على حركة المقدسيين خلال الشهر الفضيل، في حملة تصعيد إسرائيلي مبرمجة تتخللها عمليات قمع واعتداءات وحشية على المواطنين المدنيين العزل خلال خروجهم من المسجد الأقصى بعد انتهاء الصلاة".

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