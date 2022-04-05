الثلاثاء ٠٥ أبريل ٢٠٢٢
٠١:٤٤ GMT
فارسی
البث المباشر

إتحاد الكرة العراقي يكشف عن المدرب القادم للمنتخب الوطني

إتحاد الكرة العراقي يكشف عن المدرب القادم للمنتخب الوطني
الثلاثاء ٠٥ أبريل ٢٠٢٢ - ١٢:٠٢ بتوقيت غرينتش

صرح عضو الاتحاد العراقي لكرة القدم خلف جلال، اليوم الثلاثاء، بشأن المدرب القادم للمنتخب الوطني.

العالم - العراق

وقال جلال حسب "الفرات نيوز" ان "الاجتماعات جارية على قدم وساق بشأن اختيار مدرب المنتخب الوطني". مؤكدا انه "لم يتم تحديد اي اسم او اذا كان محليا او اجنبيا".

واضاف، ان "هنالك مقترح بالابقاء على المدرب الحالي عبد الغني شهد لقيادة دفة المنتخب في الاستحقاقات المقبلة وأهمها كأس امم اسيا في العام المقبل".

واستلم شهد مهمة تدريب المنتخب الوطني خلفا لليوغسلافي بتروفيتش، حيث قاد المنتخب في مباراتين بتصفيات المونديال فاز في واحدة على الإمارات وتعادل مع سوريا ليحتل الترتيب الرابع ويغادر التصفيات.

روابط ذات صلة

مجلس الوزراء العراقي يعقد جلسته برئاسة الكاظمي

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

وسم 'الامير': 'حمزة مش امير.. حمزة وطن'

الصحة العراقية تعلن الموقف الوبائي في البلاد

حماس: الاحتلال يطرق باب الوسطاء ومتخوف من العمليات

الصومال.. إقالة عضوين من مفوضية الانتخابات لمحاولتهما "عرقلة العمل"

الجهاد الإسلامي تدعو لجمعة إسناد جنين ومقاومتها الباسلة

استدعاء السفير الروسي لدى باريس وعقوبات جديدة ضد موسكو