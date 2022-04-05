إتحاد الكرة العراقي يكشف عن المدرب القادم للمنتخب الوطني

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وقال جلال حسب "الفرات نيوز" ان "الاجتماعات جارية على قدم وساق بشأن اختيار مدرب المنتخب الوطني". مؤكدا انه "لم يتم تحديد اي اسم او اذا كان محليا او اجنبيا".

واضاف، ان "هنالك مقترح بالابقاء على المدرب الحالي عبد الغني شهد لقيادة دفة المنتخب في الاستحقاقات المقبلة وأهمها كأس امم اسيا في العام المقبل".

واستلم شهد مهمة تدريب المنتخب الوطني خلفا لليوغسلافي بتروفيتش، حيث قاد المنتخب في مباراتين بتصفيات المونديال فاز في واحدة على الإمارات وتعادل مع سوريا ليحتل الترتيب الرابع ويغادر التصفيات.