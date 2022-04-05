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حماس: الاحتلال يطرق باب الوسطاء ومتخوف من العمليات

حماس: الاحتلال يطرق باب الوسطاء ومتخوف من العمليات
الثلاثاء ٠٥ أبريل ٢٠٢٢ - ٠١:٣٤ بتوقيت غرينتش

قال الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) عبد اللطيف القانوع، الثلاثاء، إنّ طرق الاحتلال الإسرائيلي باب الوسطاء وإجرائه زيارات مكوكية لبعض الدول يؤكّد تخوّفه ورعبه من العمليات المتواصلة ضد قطعان المستوطنين.

العالم- فلسطين

وأكّد القانوع، في تصريح صحفي نشره الموقع الرسمي لـ"حماس"، على أنّ شعبنا ماضٍ في معركته مع الاحتلال وموحّد في مواجهته، مشيرًا إلى أنّ حالة الاستبسال والصمود المستمرة وتصاعد العمل المقاوم في الضفة والقدس تؤكّد أن شعبنا لا يمكن أن يمنح الاحتلال فرصة الاستفراد بالقدس المحتلة.

وشدّد على أنّ إجراءات الاحتلال من حشد المئات من جنود الاحتياط في الضفة، والملاحقات والاعتقالات لم تنجح في كسر إرادة شعبنا والشباب الثائرين، مؤكّدًا أنّ شعبنا يرسم اليوم مشهد استبساله وإخفاق الاحتلال.

وتشهد مدينة القدس المحتلّة منذ أيام توتّرًا متصاعدًا في ظل اعتداءات جنود الاحتلال وشرطته على المصلين والمرابطين في منطقة باب العمود، وتنفيذ قوات الاحتلال حملات مداهمة واعتقال وإعدام ميداني في جنين ومحافظات أخرى بالضفة المحتلّة.

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