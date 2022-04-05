جدل في مصر بعد الكشف عن شوكولاتة بالمخدرات في الأسواق!

العالم - مصر

وهذا ما دفع وزارة الداخلية للدخول على خط الأزمة على الفور.



وكشف الدكتور جابر جاد نصار، رئيس جامعة القاهرة السابق، أنه تبين له بعد التمحيص أن سبب إيجابية تحليل المخدرات لبعض الأشخاص غير المدخنين أحيانا، ومنهم مسوؤلون وشخصيات في مناصب مرموقة هو تناول إحدى منتجات الشوكولاتة المستوردة من الخارج، والتي تحتوي على نبات الخشخاش في مكوناتها.



بدورها أقدمت وزارة التموين والتجارة الداخلية في مصر على شن حملات لسحب عينات من بعض المولات والمتاجر الكبرى، لكشف حقيقة الأنباء حول تواجد نسبة من مخدر الحشيش داخل بعض أنواع الشوكولاتة.



من ناحيته، نقل الإعلامي عمرو أديب في برنامجه، عن مصدر أمني قوله إنه "تبين أن الشركات الصانعة للشوكولاته تعالج نبات الخشخاش قبل استخدامه في إنتاج الشوكولاتة".



وكانت الداخلية المصرية قد أوضحت في بيان لها، أنه بالنسبة لما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام حول وجود شوكولاة تحتوي ضمن مكوناتها على نسبة من مخدر الخشخاش، أوضح مصدر أمني بأن "بعض بذور الخشخاش تدخل ضمن مكونات بعض المواد الغذائية، ويتم معالجتها قبل استخدامها للتأكد من خلوها من المواد المخدرة".



وأشار المصدر الأمني إلى أنه سيتم سحب عينات من الشوكولاتة المتداولة في الأسواق لتحليلها للتأكد من مطابقتها للمواصفات العالمية.