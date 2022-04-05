الثلاثاء ٠٥ أبريل ٢٠٢٢
٠٣:٥٧ GMT
فارسی
البث المباشر

وزير النفط الايراني: لدينا خطة خاصة لزيادة انتاج الغاز والنفط والبتروكيمياويات

وزير النفط الايراني: لدينا خطة خاصة لزيادة انتاج الغاز والنفط والبتروكيمياويات
الثلاثاء ٠٥ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٣:٥٤ بتوقيت غرينتش

أعلن وزير النفط الايراني، يوم الثلاثاء، أن لدى وزارته خطة خاصة لزيادة انتاج الغاز والنفط والمشتقات النفطية والمنتجات البتروكيمياوية في السنة الايرانية الجارية (بدأت في 21 آذار/مارس 2022).

العالم - ايران

وبعد حضوره في لجنة الطاقة بمجلس الشورى الاسلامي، وفي حوار متلفز لشرح تفاصيل هذا الاجتماع، قال جواد اوجي: شرحت لنواب البرلمان خطط وزارة النفط وتكريس الانتاج المعرفي في قطاع النفط في السنة الايرانية الجديدة.
وأضاف: لدى وزارة النفط في السنة الجارية خطة خاصة بغية زيادة انتاج الغاز والنفط والمشتقات النفطية والمنتجات البتروكيمياوية وكذلك خفض استيراد احتياجات قطاع النفط.
وصرح وزير النفط: ان الاستفادة من قدرات الشركات المعرفية في قطاع النفط والغاز والبتروكيمياويات مدرج على جدول اعمال هذه الوزارة، ونبذل جهودنا لنمضي نحو زيادة القيمة المضافة للمنتجات من خلال الاستفادة من العلم والمعرفة وقدرات الشركات المعرفية.
ولفت أوجي الى اننا أدرجنا على جدول أعمالنا القيام بالاستثمارات اللازمة في الصناعات الأم في قطاع النفط والغاز، ومن المؤكد سنتابع هذا الموضوع في السنة الجارية.
واختتم وزير النفط الايراني حديثه بالقول: سيكون هناك تعامل وتعاون جيد للغاية بين وزارة النفط ولجنة الطاقة في البرلمان في السنة الايرانية الجديدة.

روابط ذات صلة

عودة الطاقة الانتاجية للنفط الايراني الى مستوى ماقبل الحظر

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

لماذا تسود حالة خوف الصهاينة الذين فقدوا الامن والامان؟

الداخلية الليبية تدعو للتهدئة وإيقاف المواجهات المسلحة فى طرابلس

وزير النفط الايراني: لدينا خطة خاصة لزيادة انتاج الغاز والنفط والبتروكيمياويات

لجنة الامن القومي بالبرلمان الايراني: مفاوضات فيينا جرت في اطار ومسار محددين

نشرة الاخبار الرياضية من قناة العالم 11:40 بتوقيت غرينتش 05-04-2022

هنية يدعو مبعوث الأمم المتحدة لممارسة دوره بوقف جرائم الاحتلال