اسبانيا تطرد نحو 25 دبلوماسيا روسيا

العالم - أوروبا

وقال الوزير مانويل ألباريس خلال مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء : "قررنا اليوم ترحيل عدد من الدبلوماسيين الروس وموظفي السفارة الروسية في إسبانيا.. ونحن بصدد طرد نحو 25 شخصا"، وادعى أن هؤلاء الأشخاص "يمثلون تهديدا على أمن بلادنا".

وفي وقت سابق من اليوم ، أعلنت فرنسا وإيطاليا والدنمارك وألمانيا والسويد طرد عشرات الدبلوماسيين الروس.

وكان المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، علق سابقا على ترحيل دبلوماسيين روس من بعض الدول الغربية، واصفا سياسة الاتحاد الأوروبي في هذا المسار بـ "قصيرة الرؤية"، وأشار إلى أن "هذه الخطوات سوف تعرقل الاتصالات الضرورية لتسوية الأزمة، وتقود لا محال إلى خطوات جوابية من قبل موسكو".

ودخلت العملية العسكرية الخاصة الروسية في أوكرانيا يومها الـ41 وتواصل القوات الروسية ضرب المواقع والتجمعات العسكرية الأوكرانية.

ونفت روسيا المزاعم التي تقول بأن قواتها ارتكبت "جرائم" في مدينة بوتشا بمنطقة كييف مؤكدة أن جميع الصور الفوتوغرافية ومواد الفيديو التي نشرها نظام كييف، والتي يُزعم أنها تشهد على نوع من "الجرائم" التي ارتكبها عسكريون روس في مدينة بوتشا ، هي "استفزاز آخر" مفبرك.